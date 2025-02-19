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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam vahşet! Uzun namlulu silahla karısını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Tam vahşet! Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!

        Kadın cinayetleri kan dondurmaya devam ediyor. Muş'ta yaşanan vahşette İhsan İ. adlı cani, tartıştığı eşi Aynur İ.'ye uzun namlulu silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan 7 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:55
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        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, tartıştığı eşinin uzun namlulu silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Balkaya köyünde yaşayan İhsan İ, dün henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Aynur İ'ye uzun namlulu silahla ateş etti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 7 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

        Aynur İ'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çiçekveren köyüne bağlı Yıldız mezrasında toprağa verildi.

        Jandarma ekiplerince yakalanan İhsan İ. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraflar: İHA

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