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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Porto Rikolu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı | Son dakika haberleri

        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!

        Bursa'da, kaldığı evde ölü bulunan, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü, 28 yaşındaki Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'in otopsi sonucu çıktı. Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu yaşamını yitirdiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten savcılık, 'takipsizlik' kararı verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:33
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        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
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        Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağustos ayında, smaçör olarak Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'i (28) transfer etti.

        SAĞLIK SORUNU TESPİT EDİLMEDİ

        DHA'daki habere göre Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık tespit edilmedi. Kulüp, Lopez'in gelmesiyle, takımın 3 yabancı oyuncusuna Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki apartmandan 3 ayrı daire kiraladı.

        MANTARLI TAVUK SALATA VE 2 AĞRI KESİCİ

        Bursa'ya geldiği ilk günlerde yaşadığı uyum sorunu nedeniyle uyku ilacı alan Lopez, 28 Ağustos 2024'te idmana katıldıktan sonra, aynı apartmanda kaldığı takım arkadaşı olan Julia Szczurowska ile evlerinin yakınındaki restoranda, mantarlı tavuk salata yedi. Daha sonra ağrı kesici 2 hap içen Porto Rikolu voleybolcu, evine gidip saat 23.00 ile 00.00 arasında arkadaşlarına mesajlar gönderdi.

        İDMANA KATILMAYINCA, ÇİLİNGİRLE EVE GİRİLDİ

        Pilar Marie Victoria Lopez, ertesi gün idmana katılmadı. Kendisine telefonla ulaşamayan kulüp görevlileri evine gitti. Kapı açılmayınca çilingir çağıran görevliler içeri girdiklerinde, sporcuyu yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Pilar Marie Victoria Lopez’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Voleybolcunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

        UYUŞTURUCU MADDE BULUNMADI

        Polisin evde yaptığı araştırmada, intihar, uyuşturucu kullanma ve cinayet şüphesine ise rastlanmadı. Ülkesinde en fazla sevilen sporcular arasında olan Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarının katıldığı tören sonrası toprağa verilmek üzere uçakla Porto Riko'ya gönderildi.

        OTOPSİ RAPORU: DOĞAL ÖLÜM

        Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, vücudunda cinayet şüphesine rastlanmayan Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, pankreasında kanama tespit edilen sporcuda zorlama olmadığı da anlaşıldı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Lopez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi raporu 5.5 ay sonra açıklandı. Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu yaşamını yitirdiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten savcılık, 'takipsizlik' kararı verdi.

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        #Porto Rikolu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez
        #Bursa
        #Son dakika haberler
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