ABD'den füze denemesi

ABD Ordusu, nükleer caydırıcılığının devam ettiğini göstermek adına yeni bir deneme gerçekleştirdi.

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Minuteman III isimli kıtalar arası balistik füzesi, mühimmatsız olarak teste tâbi tutuldu.

ABD Uzay Kuvvetlerinin Kaliforniya'daki askeri üssü olan Vandenberg Hava Üssü kullanılarak, 19 Şubat'ta gerçekleştirilen denemeyle ilgili görüntüler de yayınlandı.

Vandanberg Uzay Kuvvetlerinden yapılan açıklamada yapılan denemenin, ABD'nin nükleer gücünün, güvenli ve hazır olduğunu göstermek için yapıldığına dikkat çekildi.

Minuteman III isimli füzenin 13 bin azamî menzile sahip olduğu biliniyor.