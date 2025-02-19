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        Haberler Ekonomi Otomobil Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif - Otomobil Haberleri

        Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık ihalesinde 3 teklif

        Araç muayene istasyonlarının 2047 yılına kadar yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan ihalede yeni bir gelişme yaşandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açıklamaya göre, söz konusu ihaleye Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu ve MOI Ortak Girişim Grubu teklif verdi. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü ihaledeki teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri yapılacak. İhaleye teklif verenler arasında 1970'li yıllardan bu yana ABD'de emisyon testleri yapan Opus ve Opus tarafından satın alınan Arjantin merkezli araç muayene işletmeleri VTV Norte'nin olması da dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 19:34 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:45
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        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan ihalede yeni aşamaya geçiliyor.

        Yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü ihaledeki teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri yapılacak.

        Aynı gün saat 14:30’da 1. Bölge ve saat 15:30’da 2. Bölge için nihai pazarlık görüşmeleri açık artırma suretiyle sonuçlandırılmak üzere kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecek.

        İhaleye teklif veren şirketler arasında global firmaların olması da dikkat çekiyor.

        Yapılan açıklamada, son teklif verme tarihi olan 10.02.2025'te 1. Bölge ve 2. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetleri Teklif Sahipleri;

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        1.Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding A.Ş–Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş.)

        2. AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş–GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.–TÜV SÜD Aktiengesellschaft–Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.)

        3. MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.– Itversia Gestion S.L.–Opus Group AB – VTV Norte SA) şeklinde açıklandı.

        İhaleye teklif verenler arasında 1970'li yıllardan bu yana ABD'de emisyon testleri yapan dünya devi Opus bulunurken, Opus tarafından satın alınan Arjantin merkezli araç muayene işletmeleri VTV Norte de Opus ile birlikte MOI ortak girişim grubu altında teklif verenler arasında yer alıyor.

        İLK İHALE 2007'DE YAPILMIŞTI

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2027-2047 döneminde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge (1. Bölge ve 2. Bölge) şeklinde özelleştirmesine yönelik olarak ihale düzenlenmişti.

        Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmeleri 15.08.2007 tarihinde imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresi de 14.08.2027 tarihinde sona erecek.

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