Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında çok sert eleştirilerde bulundu.

Zelenskiy'nin "Seçime gitmemiş bir diktatör" olduğunu iddia eden Trump, Zelenskiy'nin amacının 'kolay yoldan para kazanma trenini yürütmek' olduğunu ifade etti.

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Trump diğer yandan "Düşünün ki görece iyi bir bir komedyen, ABD’yi 350 milyar dolar harcamaya ikna etti ki bu para kazanılamayacak bir savaş için harcandı." diyerek Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasına karşı olduğunun sinyalini verdi.

Trump ayrıca "Zelenskiy hızlı hareket ederse iyi olur, yoksa geride sahip olduğu bir ülke kalmayacak." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların bir geri dönüşü olmayacağını belirten Trump "Bizimle onlar arasında güzel bir okyanus var. Savaş Avrupa için daha önemli. Biden niçin, eşitlik talep etmedi?" diyerek savaşın yükünü ABD'nin çektiğini işaret etti.

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SCHOLZ: MEŞRUİYETİNİ SORGULAMAK TEHLİKELİ

Der Spiegel dergisine açıklama yapan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Zelenskiy'nin demokratik meşruiyetini inkar etmek tek kelimeyle yanlış ve tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, "Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın seçilmiş devlet başkanı olduğu doğrudur. Savaşın ortasında düzgün bir seçim yapılamayacağı gerçeği Ukrayna anayasası ve seçim yasalarıyla uyumludur. Kimse aksini iddia etmemelidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaşı başlatanın Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki Rusya olduğunu belirten Scholz, "Ukrayna neredeyse 3 yıldır Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunuyor." değerlendirmesinde bulundu.