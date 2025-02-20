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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı oynanan 4 maçla sona erdi. 'Erken final' yakıştırması yapılan Real Madrid-Manchester City eşleşmesinde son 16 biletini alan taraf Real Madrid oldu. İspanyol devi, 3-2 kazandığı maçın rövanşında İngiliz ekibini Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. PSG'nin Brest'i 7-0 yendiği maç da geceye damgasını vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 01:38 Güncelleme: 20.02.2025 - 01:38
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları oynanan 4 maçla tamamlanırken, son 16'ya yükselen son 4 takım da belli oldu.

        • 2

          'Erken final' yakıştırması yapılan eşleşmede Real Madrid, 3-2 kazandığı maçın rövanşında Santiago Bernabeu'da ağırladığı Manchester City'yi 3-1 yenerek tur biletini kaptı.

        • 3

          İspanyol devinde üç gol atarak hat-trick yapan Kylian Mbappe maçın kahramanı oldu. Manchester City'nin tek golü Nicolas Gonzalez'den geldi. Eflatun-beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, maçı kulübede tamamladı.

        • 4

          PSG 7-0'LA TURLADI!

          Gecenin en flaş skoru ise Fransa'dan geldi. Paris Saint-Germain (PSG), bir başka Fransız ekibi Brest'e 7-0 mağlup ederek geceye damga vuran bir performansa imza attı.

        • 5

          İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan PSG adını son 16'ya yazdırdı. PSG'nin galibiyet gollerini 20'de Barcola, 39'da Kvaratskhelia, 59'da Vitinha, 64'te Desire Doue, 69'da Nuno Mendes, 76'da Gonçalo Ramos ve 86'da Senny Mayulu kaydetti.

          PSG, "Devler Ligi"nde oynanan bir müsabakada 7 farklı oyuncusu gol sevinci yaşayan ilk takım oldu.

        • 6

          DORTMUND'A BERABERLİK YETTİ

          Alman devi Borussia Dortmund ile Portekiz temsilcisi Sporting'i karşı karşıya getiren eşleşmede ise Dortmund son 16 biletini kapan taraf oldu. Sarı-siyahlılar, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği rakibiyle evinde 0-0 berabere kalarak turladı.

        • 7

          PSV UZATMADA TUR BİLETİNİ KAPTI!

          PSV-Juventus eşleşmesinde ise son 16'ya kalan tarafı uzatmalar belirledi. Juventus'un 2-1 kazandığı maçın 90 dakikasını PSV 2-1 üstün tamamlayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda bir gol daha bulan Hollanda ekibi, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılıp adını son 16 turuna yazdırdı. PSV'ye galibiyeti getiren golleri 53'te Ivan Perisic, 74'te Ismael Saibari ve 98'de Ryan Flamingo kaydetti. Juventus'un tek golü 63'te Timothy Weah'tan geldi. İtalyan ekibinde milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

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