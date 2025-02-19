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        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar

        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar: 'Yönetim görevden uzaklaştırılsın' talebi reddedildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 19.02.2025 - 17:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:15
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        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
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        Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi 38’inci Olağan Kurultayının iptali ve ihtiyati tedbir istemiyle açılan davayı reddetti.

        Kararda, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 - 5 Kasım 2023 tarihlerde gerçekleştirilen Genel Kurul ile oluşturulan mevcut yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmiştir” denildi.

        “DELİL YOK, İSPAT YOK”

        Kararda, “İhtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı, ayrıca uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette ihtiyati tedbir de uygulanamayacağı, yukarıda açıklanan ilkeler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389 ve devamı maddelerindeki düzenlemelere göre ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı” vurgulandı.

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