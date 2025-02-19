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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakimliğe sevk edildi - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakimliğe sevk edildi

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.02.2025 - 16:21 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:10
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        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
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        TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkındaki soruşturmaya TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dahil edildi.

        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında 13 Şubat'ta dernek kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle ' Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından soruşturmaya dahil edildi.

        Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne talimat verildi. Bunun üzerine Turan, ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

        Her iki şüpheli, ''yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:

        "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS'ın 13/02/2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 14/02/2025 tarihinde re'sen soruşturma başlatılmış,

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        Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan TURAN isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan TURHAN hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup,

        Şüpheliler Orhan TURAN ve Mehmet Ömer Arif ARAS'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan polis eşliğinde ifade vermek için adliyeye götürüldü
        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan polis eşliğinde ifade vermek için adliyeye götürüldü

        ADLİYEYE GETİRİLDİLER

        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras da hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

        TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras da hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.
        TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras da hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.
        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan polis eşliğinde ifade vermek için adliyeye götürüldü
        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan polis eşliğinde ifade vermek için adliyeye götürüldü

        ARAS VE TURAN'IN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

        TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras'ın ifade işlemi yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Aras'ın ardından Orhan Turan ifade verdi. Turan'ın ifadesi de yaklaşık 1 saat sürdü.

        NE OLMUŞTU?

        TÜSİAD Genel Kurulu'nda 13 Şubat'ta yapılan hukukun üstünlüğü vurgulu konuşmalar, hükümetin tepkisini çekti.

        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Bakan Tunç'un tepkisine yol açan konuşmasında ordudan ihraç edilen teğmenlerden kadın cinayetlerine, Gezi soruşturmalarından görevden alınan belediye başkanlarına kadar pek çok konuda eleştiride bulundu. Tüm bu sorunların ardından hukuka güvenin sarsılmasının olduğunu belirterek "Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız" ifadelerini kullandı.

        TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında benzer konularda eleştiriler getirdi. Bunun yanında Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir" ifadelerini kullandı.

        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama

        TÜSİAD DÜN AÇIKLAMA YAYINLADI

        Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılan TÜSİAD'dan yazılı bir açıklama geldi. TÜSİAD'dan dün yapılan açıklamada, "Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur" ifadeleri kullanıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜSİAD'IN AÇIKLAMASI HADDİNİ AŞTI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugün yapılan TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı" diyen Erdoğan, "Demokrasilerde hiç kimse eleştirilerden azade değildir. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. TÜSİAD zihniyeti geride kaldı. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyordu. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" ifadelerini kullandı.

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