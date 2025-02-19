İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan zorlu hava koşullarında yolcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Yoğunluk nedeniyle, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, МЗ Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy, F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan hatlarında seferlerin 02.00'ye kadar süreceği kaydedildi. Açıklamada, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacağı da duyuruldu.

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İMAMOĞLU UYARDI: TRAFİĞE ÇIKMAYINIZ

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbullulara çağrıda bulundu ve X hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece hava sıcaklığı daha da düşecek, kar yağışı daha da artacak, buzlanma ve don vakaları görülecek. Zorunlu olmadıkça kesinlikle şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. Tüm ekiplerimiz ve araçlarımız sahada olmaya devam edecek." uyarısında bulundu.

İstanbullulara önemli çağrımızdır;



Bu gece hava sıcaklığı daha da düşecek, kar yağışı daha da artacak, buzlanma ve don vakaları görülecek. Zorunlu olmadıkça kesinlikle şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. Tüm ekiplerimiz ve araçlarımız sahada olmaya devam edecek. pic.twitter.com/dQcMsrrPaG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 19, 2025

İMAMOĞLU, AKOM'DAN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirde etkili olan kar yağışıyla ilgili olarak Afet Koordinasyon Merkezi'nde son durumu paylaştı.

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İmamoğlu, "Bugün beklenenden erken saatte başlayan kar yağışı, gün içerisinde farklı tedbirlerin alınmasına vesile oldu. Okullar yarın tatil edildi valilik tarafından. Gün içerisinde mesaiyle ilgili de farklı uygulamalar anonsu yapıldı. Bunun doğru bir tedbir olduğunu görüyoruz, teşekkür ederiz ilgililerin bu kararlarına" dedi.

Diğer kurumlarla da iş birliği içinde olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Kar kalınlığının alışık olmadığımız, son yıllarda pek görmediğimiz kalınlığın üzerine çıkacağı düşünülüyor. TEM'in kuzeyinde 20-40 santimetre aralığında kar bekleniyor hafta sonu. En etkin kar yağışının da cuma günü öğleden sonra ve cumartesiyi içine alacak şekilde devam etmesi tahminler arasında" diye konuştu.

EK SEFERLER KONULDU, ÖNLEMLER ALINDI

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İmamoğlu, "11 bin 916 personelimiz görev başında olacak. Araç ve iş makinası sayımız 3 bin 375 adet olacak. Yeterince güçlü bir tuz stokumuz vardır. Aynı zamanda solüsyon kullanılacak sahalar için de solüsyon stokumuz da yeterince var. Köy yolları için özel anlaşmayla kar küreme aparatlarıyla çalışacak olan 170 adet traktörün de belli sınırların dışında destek olacak biçimde görevinin başında. 53 adet vinç ve kurtarıcımız var. Metrobüs güzergahında da 44 araç ve iş makinası görev yapıyor olacak" ifadelerini kullandı.

Kar nedeniyle kapanan yol olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Erken başlayan mesai bitimiyle birlikte erken dağılan araçların yarattığı bir yoğunluk söz konusu. Bu normal gündelik yoğunluğun daha erken başlamasıyla da bu saatlere biraz daha yoğun biçimde yığılmış durumda. Ama an itibariyle tıkalı herhangi bir yol yok, karın engellediği bir ulaşım süreci yok, bütün yollar açık. Yağışın yoğun olduğu hatlarda ring şeklinde kar küreme ve diğer işlemleri yapan araçlarımız görevinin başında" dedi. Evsizlerin tesisler ve anlaşmalı otellere yerleştirildiğini aktaran Ekrem İmamoğlu, "359'u erkek, 87'si kadın olmak üzere 446 hemşehrimizi misafir ediyoruz. Gece saatlerde insanların araçlarını alamadığı hallere dönük tedbir almakla ilgili de saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek. Metro İstanbul ek seferler koyacak. İhtiyaç halinde de İETT ve Şehir Hatları katkı sunacak. Biz ve diğer kamu kurumları ne yaparsa yapsın sorunun kesin çözümü vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları, mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu taşımayı kullanmaları" şeklinde konuştu.