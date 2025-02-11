Adana'da olay, 6 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

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Saltuk Buğra Keçebaş (43), otoparktaki otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

ÇOK SAYIDA KURŞUNLA YARALANDI DHA'da yer alan habere göre Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Saltuk Buğra Keçebaş, 43 yaşındaydı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saltuk Buğra Keçebaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Bu arada, saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobiline yaklaşan Keçebaş'ın sırt çantasıyla elindeki çantayı bagaja koyduktan sonra sürücü koltuğuna oturması, bu sırada koşarak gelen şüphelinin saldırısında yere yığılması ve saldırganın koşarak uzaklaşması yer aldı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ RAMAZAN BAYĞARA'YI TEHDİT ETMİŞ Saltun Buğra Keçebaş'ın, bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Adamın anasını öldürürler. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek tehdit ve küfrettiği bir videoyu sosyal medya hesabında hikaye olarak paylaştığı ortaya çıkmıştı.