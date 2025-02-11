Dursun Özbek: Türk adaleti gerekeni yapmalı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

"MARKA DEĞERİNE ZARAR VERİYOR"

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"Adana Demirspor maçını tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirecek fazla bir şey yok. Olayın perde arkasını değerlendirmek gerekir. Olayı biraz futbol dışına çıkarmak lazım. Ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar, nasıl oynandığı, oyuncu performansı dışına taşırılmaya çalışılıyor. Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım, devamlı provakatif hareketler! Konunun amacını saptırmak suretiyle bambaşka yere taşınması, beni ve Galatasaray camiasını üzmektedir. Bu ülke marka değerine zarar veriyor. Bundan vazgeçmeliyiz! Bütün paydaşlara sesleniyorum, bu tavırlar Türk futboluna hizmet etmiyor ve geleceğini karartıyor. Bunu idrak edelim."

REKLAM "TOPLUMUN HUZURA İHTİYACI VAR" "Futbol sevdalısı Türk toplumunu bambaşka mecralara itecek şekilde yapılan yorumlar fayda getirmiyor. Yaşça futbol paydaşlarından daha büyük olduğumu düşünerek ve her şeyini bu memlekete borçlu olan bir kişi olarak, bir mesuliyet olarak görüyorum. Toplumun huzura ihtiyacı var. Herkes futbol sevdasını bambaşka yere taşıyacak bu tip hareketlerden vazgeçmesini istiyorum." "GALATASARAY'I PROVOKE ETMEK İÇİN..." "Adana Demirspor maçından sonra olanlara bakın! Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezerek, bambaşka yorumlar ve suçlamalarla, Galatasaray'ı provoke etmek amacıyla söylemlerde de bulundular. Geçmişte de bunlar yapıldı."

"ARTIK YETER!" "Türkiye'de huzur ve birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu dönemde, futbolun içine bu tip husumetleri sokacak söylemlerden kaçınmalıyız.! Bütün paydaşlara sesleniyorum, artık yeter! Futbolun futbol gibi olması ve keyif vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ve bir ağabeyler, kardeşleri olarak şunu söylüyorum; artık bu tip tutumdan vazgeçelim! Bunun faydası yok, geçmiş yıllarda gördük. Sahada başarıyı yakalayan şampiyon oldu. Futbolu sportif amaçla yapan kişiler başarılı oldu!" "TÜRK ADALETİ GEREKENİ YAPMALI" "Bambaşka olayları futbolun içerisine sokmanın hiçbir faydası yok! Herkesin söylediği gibi bizimde söylemlerimiz olabilir! O insanlar, şu, bu diyebiliriz ama bunlar geçmişte yapıldı ve fayda üretmedi. Denenmiş şeyleri deneyerek, farklı sonuçlar beklemeyelim! Provokasyona çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım! Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunların bir proje olduğunu daha önce de söyledim! Olayı aydınlatacak, Türk toplumunun önünde yapılacak söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya koyacak kurum Türk adaletidir. Dün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Olayların açıklığa kavuşması gerekiyor." "SÖYLENEN SÖZLERE CEVABIMIZ VAR AMA..." "Galatasaray'a söylenen sözlere verilecek cevap vardır ama bizim seviyemiz, bu tip seviyede söylemleri reddediyor. Bu projenin ne maksatla Türk kamuoyunun önüne koyulduğunun araştırmasını yapacak ve gerçeği ortaya koyacak kurum yüce Türk adaletidir. Bunun sonucunu beklemek zorundayız." "1.2 MİLYAR TL BORCUMUZ KALDI" "Sermaye artışı yaptık. 1.5 Milyar TL'yi Bankalar Birliği borcu için kullandık. 2.7 Milyar TL'lik borcun, 1.5 Milyar TL'lik kısmını ödedik. 1.2 Milyar TL borcumuz kaldı. Bunu da en kısa sürede kapatmayı hedefliyoruz. Florya için ihaleye çıktık. Bazı talepler üzerine süreyi uzattık. İhale sonrası bu borcu da kapatacağız." "KEMERBURGAZ BİTTİ, TAŞINACAĞIZ" "Kemerburgaz Tesisleri bitti, kısa sürede oraya taşınacağız. Altyapı için proje geliştirdik. Eyüp Belediye ile ruhsat için görüşeceğiz. Galatasaray'ın bir arada olması, bu projelerin yapılması değerli bir husustur. Diğer emlak geliştirme projelerimiz de devam ediyor. Divan'da geniş açıklamalar yapacağım."

DERBİ, YABANCI HAKEM "Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?" Dursun Özbek: "Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım. Bu işe eğil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli." MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI CEVAP Dursun Özbek: "Murat Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Kendisiyle tanışıklığım bu seviyede. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil! Düzeltti mi, düzeltmedi mi bilmiyorum! Okan Hoca, bu ülkenin değeri. Bu kişi hakkında açıklama yaparken ve gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken, dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli." "GALATASARAY'IN DÜNYADA ÖNEMLİ BİR YERİ VAR" "Florya ile ilgili konut projesi yaptık. Hasılat paylaşımı üzerinden Galatasaray'a çok büyük fon sağlayacak. Leo Residence, stüdyo daire şeklinde konut projesi. Büyük kısmını sattık zaten. Geriye kalan kısmı da pazarlamaya devam ediyor. Riva'da konut projesi, içinde ticari alanlar var. Emlak Konut ile yapılan görüşmeler neticesinde yeniden ihale söz konusu. Yarıya kadar olan kısmı yapıldı ve satıldı, mevcut müteahhit devam etmek istemediğini söyledi. Emlak Konut kendi sorumluluğu neticesinde yeniden ihaleye çıkacak. Galatasaray'a katkı verecek. Kemerburgaz'da idman sahaları bitti, hoca istediği zaman taşınacağız. Burada Altyapı projemiz de var. Son derece modern bir projeyi de orada hayata geçireceğiz. Vadi İstanbul'a doğru inen 60 dönümlük arazide kapalı spor salonu olacak. Basketbol, voleybol, yüzme gibi branşlara hizmet edecek salon olacak. Proje için onaya gideceğiz. Salon sporlarının hepsi burada olacak. Galatasaray'ın tesisleşmedeki eksiklerini gidereceğiz. Her şeyi hayal ederek başladık ama hepsini tek tek gerçekleştiriyoruz. Bu yönetimin de başarısı bu. Yanımızda olan herkese büyük teşekkür gönderiyorum. Galatasaray Adası'nın eksikleri var, onun için de faaliyete geçtik. Divan'da açıklayacağım. Galatasaray'ın dünyada önemli bir yeri var, bunun bilinci ile projelerimizi tamamlamak zorundayız."

"UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL" "Galatasaray'ın Avrupa'da hedefi her zaman bellidir. İnşallah Play-Off'u geçerek, finale kadar gitmeyi arzu ediyoruz. Takımda eksikleri tamamladık. Başarıya endeksli Galatasaray var. Futbolcularıma ve teknik ekibime, taraftarıma güveniyorum. Galatasaray'ın başarılı olacağına inanıyorum." "GALATASARAY'DA HİÇBİR ZAMAN TEK ADAM OLMAZ" "Yönetim anlamında bir değişiklik düşünmüyorum. Galatasaray çok büyük camia ve hedefler çok büyük. Faaliyetler çok yoğun. Üç başkan vekili tespit ederken, görevlerini belirledik ve onlara söyledik. Galatasaray'da hiçbir zaman tek adam olmaz. Ortak aklın daha önemli olduğunu düşünüyoruz." "DÜNYADA KONUŞULUR BİR TAKIM..." "Transfer döneminde, scout ve teknik kadro ile yaptığımız görüşmeler, yönetim ile değerlendirmeler sonucu nokta atışı transferler yaptık. Önümüzdeki maçlardan itibaren çok daha güçlü bir Galatasaray var artık. teknik kadro ve futbolculara başarılar diliyorum. Yönetimi teknik kadrodan gelen talepleri karşıladı. Oyuncularımızın bu seviyeye uygun olarak, teknik heyet önderliğinde bizi 25. şampiyonluğa taşıyacaklarına inanıyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Taraftardan aynı desteğin devamını istiyorum. Galatasaray'ı dünyada konuşulur bir takım haline getirmek için taraftarın desteği çok önemli."