Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Meksika Körfezi, Google Haritaların ABD'deki uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak görülecek | Dış Haberler

        Meksika Körfezi, Google Haritaların ABD'deki uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak görülecek

        ABD Başkanı Trump'ın Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olması yönündeki kararnameyi imzalamasının ardından Google da harekete geçirdi. Google, ABD'deki haritalar uygulamasında, körfezin ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, "Meksika Körfezi" ismini ABD'deki harita uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştirdiğini duyurdu.

        Google'dan yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Trump'ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğini uygulamaya koyduğu bildirildi.

        Açıklamada, Coğrafi İsimler Sistemi üzerinde yapılan güncellemenin ardından Google Haritalar'da Meksika Körfezi isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirildiği belirtilerek, "İki hafta önce duyurduğumuz şekilde, uzun süredir devam eden uygulamalarımızla tutarlı olarak bu güncellemeyi yansıtacak değişiklikleri uygulamaya başladık." ifadesi kullanıldı.

        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Haberi Görüntüle

        ABD'deki kullanıcılar "Amerika Körfezi" ismini görürken, Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği kaydedildi.

        REKLAM

        "AMERİKA KÖRFEZİ" TARTIŞMALARI

        Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

        Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.

        Google'dan yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Habertürk Anasayfa