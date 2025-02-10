Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti

        ABD Başkanı Trump, Air Force One uçağında, Meksika Körfezi üzerinden geçerken 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan eden bildiriye imza attı. Trump, 20 Ocak'ta göreve gelir gelmez Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 07:33 Güncelleme: 10.02.2025 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, uçakla Meksika Körfezi üzerinden geçerken 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti.

        Trump, Air Force One uçağında, Meksika Körfezi üzerinde seyahat ederken 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan eden bildiriye imza attı.

        Beyaz Saray'a göre Trump, kamu görevlilerini ve tüm ABD halkını bu günü uygun programlar, törenler ve faaliyetlerle kutlamaya çağırdı.

        "AMERİKA KÖRFEZİ" TARTIŞMALARI

        Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

        Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.

        Google Haritalar'dan yapılan açıklamada "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

        Açıklamada, ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini, diğer ülkelerdeki haritalar uygulaması kullanıcılarının ise her iki ismi de göreceği belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Kılıçlı saldırgan tutuklandı
        Kılıçlı saldırgan tutuklandı
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        Bakan Fidan: Filistin tehciri kabul edilemez
        Bakan Fidan: Filistin tehciri kabul edilemez
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Habertürk Anasayfa