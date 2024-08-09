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        Haberler Gündem Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu! Tutuklanan katilden itiraf geldi

        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu! Tutuklanan katilden itiraf geldi

        İzmir Karşıyaka'da balıkçı barınağındaki bir teknedeki buzdolabında cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şenol A., şoke eden itiraf geldi. Zanlı 'Tokat attım. Yere düştü. Boğarak öldürdüm' dedi. Katil zanlısı tutuklandı. Olayla ilgili şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

        Giriş: 09.08.2024 - 22:31 Güncelleme: 09.08.2024 - 22:31
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        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
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        İzmir Karşıyaka'da balıkçı barınağının buzdolabında cesedi bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin adlı genç kızın cinayetinde önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, cesedin bulunmasından sonra gözaltına alınan Şenol A. eşi Belgin A. ve teknenin tamiri ile bağlantılı bir kişinin emniyetteki soruşturması tamamlandı.

        "BOĞARAK ÖLDÜRDÜM”

        Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Şenol A.’nın cinayeti itiraf etti. Şüpheli Şenol A., verdiği ifadesinde ilişki yaşadığı, Hilmiye Tuğba Esgin’le kıskançlık yüzünden tartışma yaşadığını belirterek 'Ona tokat attım. Yere düştü. Üzerine çıkıp boğarak öldürdüm. " dedi.

        Katil zanlısı, cesedi daha sonra buzdolabına koyduğunu belirtti.

        TUTUKLANDI

        Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli Şenol A. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Şenol A. tutuklandı. Diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        ADLI TIP “BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ”

        Adlı Tıp Kurumu’na incelenmek üzere gönderilen genç kadının ön otopsi raporu tamamlandı. Ön otopsi raporuna göre, genç kadının boğularak öldürüldüğü belirtildi. Vücudunda delici ve kesici alet izi olmayan Esgin’in kafasının arkasında darp izi olduğu öğrenildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Sürdürülen soruşturma kapsamında şüphelinin olayla ilgili görüntülerde ortaya çıktı. Tüyler ürperten cinayet önceki gün Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devriyesi sırasında kadavra köpeğinin koku almasıyla ortaya çıkmıştı. Köpeklerin koku almasıyla, olay bölgesine çağrılan polis ekipleri. 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’in cesedini buzdolabında buldu. Yapılan soruşturmada genç kadının tekne sahibi Şenol A. ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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