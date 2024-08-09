Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray son dakikada bulduğu golle Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede ilk gol 52. dakikada Hatayspor forması giyen Joelson'dan gelirken Galatasaray bu gole 80. dakikada Icardi'nin penaltısıyla karşılık verdi. 90+1. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi golünü attı ve skoru tayin etti
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadele Galatasaray 2-1 kazandı.
Mücadelede ilk gol 52. dakikada Hatayspor forması giyen Joelson'dan gelirken Galatasaray bu gole 80. dakikada Icardi'nin penaltısıyla karşılık verdi. 90+1. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi golünü attı ve skoru tayin etti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray yeni sezona 3 puanla başladı. Hatayspor ise puanla tanışamadı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
SARA YEDEK BAŞLADI SONRADAN OYUNA GİRDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı.
Gabriel Sara oyuna ikinci yarı dahil oldu.
AĞRISI OLAN JELERT YİNE KADRODA YOK
Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.
Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.
TARAFTARLARDAN KEREM'E DESTEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek ve moral verdi.
Maç öncesi yıldız futbolcuyu tribüne çağıran taraftarlar, üzerinde Kerem'in resminin olduğu "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açtı.
Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.
İLK 11'DE 3 TÜRK FUTBOLCU YER ALDI
Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma verdi.
Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.
Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.
ŞAMPİYON 82 GÜN ARADAN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞTI
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.
Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Torreira'nın yaptığı baskıyla topu kapan Galatasaray, rakibini ceza sahası önünde 4'e 3 yakaladı. Yay gerisinde meşin yuvarlağı alan Mertens, sağ çaprazdan hareketlenen Ziyech'i kaçırdı. Faslı yıldızın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Erce'den seken meşin yuvarlağı çizgi önünde savunma uzaklaştırdı.
9. dakikada Ziyech, sağ kanatta yaptığı baskıyla kazandığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Barış Alper'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak, altıpas önündeki Icardi'de kaldı. Arjantinli yıldızın vuruşunda, kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.
28. dakikada Icardi'nin attığı uzun pas sonrası Ziyech, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Ziyech'in vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
48. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde Sanchez'in altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce çeldi. Kolombiyalı oyuncunun seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarptı. Bu pozisyon sonrası ceza sahası içi sol kanadında topu önünde bulan Barış Alper, altıpas çizgisine doğru topu çıkardı. Abdülkerim'in bu orta sonrası yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Erce yine topu çeldi.
51. dakikada Icardi'nin sol kanattan attığı pas sonrası topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
52. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Rui Pedro'ya kaleci Muslera, altıpas çizgisi önünde müdahale etti. Bu müdahale sonrası seken topu önünde bulan Fernandes, penaltı noktası civarında vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı: 0-1
80. dakikada Galatasaray penaltıdan beraberliği yakaladı. Barış Alper'in attığı ara pası sonrası Icardi, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu pas sonrası Kilama'nın Arjantinli oyuncuya yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Icardi'nin penaltıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri sarstı: 1-1
90. dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından altıpas çizgisine gönderdiği meşin yuvarlağa Hatayspor savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Torreira, altıpasın içine doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Bu noktada topa kafa vuran Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.