Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadele Galatasaray 2-1 kazandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray yeni sezona 3 puanla başladı. Hatayspor ise puanla tanışamadı.

Mücadelede ilk gol 52. dakikada Hatayspor forması giyen Joelson'dan gelirken Galatasaray bu gole 80. dakikada Icardi'nin penaltısıyla karşılık verdi. 90+1. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi golünü attı ve skoru tayin etti.

Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

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Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.

ŞAMPİYON 82 GÜN ARADAN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞTI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.

Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Torreira'nın yaptığı baskıyla topu kapan Galatasaray, rakibini ceza sahası önünde 4'e 3 yakaladı. Yay gerisinde meşin yuvarlağı alan Mertens, sağ çaprazdan hareketlenen Ziyech'i kaçırdı. Faslı yıldızın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Erce'den seken meşin yuvarlağı çizgi önünde savunma uzaklaştırdı.

9. dakikada Ziyech, sağ kanatta yaptığı baskıyla kazandığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Barış Alper'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak, altıpas önündeki Icardi'de kaldı. Arjantinli yıldızın vuruşunda, kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Icardi'nin attığı uzun pas sonrası Ziyech, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Ziyech'in vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde Sanchez'in altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce çeldi. Kolombiyalı oyuncunun seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarptı. Bu pozisyon sonrası ceza sahası içi sol kanadında topu önünde bulan Barış Alper, altıpas çizgisine doğru topu çıkardı. Abdülkerim'in bu orta sonrası yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Erce yine topu çeldi.

51. dakikada Icardi'nin sol kanattan attığı pas sonrası topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Rui Pedro'ya kaleci Muslera, altıpas çizgisi önünde müdahale etti. Bu müdahale sonrası seken topu önünde bulan Fernandes, penaltı noktası civarında vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı: 0-1