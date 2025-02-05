Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri başka bir yere tahliye etme teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

X hesabından bir açıklama yayımlayan Bakan Fidan "Filistin meselesi, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilmesiyle başlamış bir sorundur. Son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze’den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır. Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır. Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız." dedi.

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*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.