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        Haberler Dünya Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez | Dış Haberler

        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazzelilerin başka yerlere zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtirken, böylesi bir durumun tartışmaya açılmasının dahi yanlış olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:19
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        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri başka bir yere tahliye etme teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        X hesabından bir açıklama yayımlayan Bakan Fidan "Filistin meselesi, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilmesiyle başlamış bir sorundur. Son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze’den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır. Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır. Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız." dedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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