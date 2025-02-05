Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa dair önemli değerlendirmelerde ve öngörülerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istemediğini söyleyen Zelenskiy, Rus güçlerinin önümüzdeki dönemde Belarus'a konuşlanacağını iddia etti.

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Belarus'un da savaşa daha fazla müdâhil olmasıyla birlikte Baltık ülkelerinin tehdit altında kalacağını düşünen Zelenskiy, Putin'in Belarus'u savaşa çekeceğini ifade ederek Baltık'ta yeni bir kriz yaşanacağına dair öngörüsünü paylaştı.

Diğer yandan, yabancı basında ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişiyle Ukrayna'ya olan desteğin azalacağı iddia ediliyordu. ABD'nin yardımında herhangi bir azalma olmadığını bildiren Zelenskiy, yardımlardan ötürü ABD'ye müteşekkir olduğunu ifade etti.

"KURSK'TAN BİZİ ÇIKARAMAYACAKLAR."

Ukrayna, 6 ay önce bir savaş stratejisi olarak, sınıra yakın bir bölge olan Kursk'un bir bölümünü ele geçirmişti. Herhangi bir savunma hattı bulunmayan Kursk'ta ilerleyen Ukrayna güçleri ilk günlerde herhangi bir mukavemetle karşılaşmayarak güçlerini tahkim edebilmişti.

Volodimir Zelenskiy Kursk'ta durumun Ukrayna lehine sürdüğünü belirtirken Rusya'nın Ukrayna'yı yakın zamanda Kursk'tan çıkaramayacağını iddia etti.