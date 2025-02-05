Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekmeye çalışacak | Dış Haberler

        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Belarus'a asker konuşlandırarak Belarus'u savaşa çekmeye çalışacağını iddia eden Zelenskiy, ABD yardımının azalmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 22:37 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa dair önemli değerlendirmelerde ve öngörülerde bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istemediğini söyleyen Zelenskiy, Rus güçlerinin önümüzdeki dönemde Belarus'a konuşlanacağını iddia etti.

        Belarus'un da savaşa daha fazla müdâhil olmasıyla birlikte Baltık ülkelerinin tehdit altında kalacağını düşünen Zelenskiy, Putin'in Belarus'u savaşa çekeceğini ifade ederek Baltık'ta yeni bir kriz yaşanacağına dair öngörüsünü paylaştı.

        Diğer yandan, yabancı basında ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişiyle Ukrayna'ya olan desteğin azalacağı iddia ediliyordu. ABD'nin yardımında herhangi bir azalma olmadığını bildiren Zelenskiy, yardımlardan ötürü ABD'ye müteşekkir olduğunu ifade etti.

        "KURSK'TAN BİZİ ÇIKARAMAYACAKLAR."

        Ukrayna, 6 ay önce bir savaş stratejisi olarak, sınıra yakın bir bölge olan Kursk'un bir bölümünü ele geçirmişti. Herhangi bir savunma hattı bulunmayan Kursk'ta ilerleyen Ukrayna güçleri ilk günlerde herhangi bir mukavemetle karşılaşmayarak güçlerini tahkim edebilmişti.

        Volodimir Zelenskiy Kursk'ta durumun Ukrayna lehine sürdüğünü belirtirken Rusya'nın Ukrayna'yı yakın zamanda Kursk'tan çıkaramayacağını iddia etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Habertürk Anasayfa