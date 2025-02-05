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        Haberler Dünya İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum | Dış Haberler

        İran: Trump'ın baskı politikası başarısızlığa mahkum

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik maksimum baskı politikası uygulanmasına ilişkin bir kararname imzalayarak İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti. İran tarafından Trump'a ilk cevap İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi "Trump'ın maksimum baskı politikası başarısız olmaya mahkûmdur." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:09
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        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik maksimum baskı politikası uygulanmasına ilişkin bir kararname imzalarken, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti.

        Donald Trump'ın İran'a dair adımlarına ilk yanıt İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. İran'a yönelik baskı politikalarının daha önce de denendiğini hatırlatan Arakçi "Trump'ın baskı politikası başarısız olmaya mahkûmdur." dedi.

        İran'ın nükleer silahlara ilişkin anlaşmalara uyduğunu bildiren Arakçi, nükleer silah kullanımının İran Dini Lideri Ali Hamaney'in nükleer silah kullanımına karşı olduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump dünkü kararnamenin ardından bugün İran'a dair yeni bir açıklama yaptı. Trump, İsrail ve ABD'nin İran'ı vuracağına ilişkin iddiaların abartıldığını olduğunu belirtirken İran'la nükleer anlaşma sağlanabileceğinin sinyalini verdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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