Çağatay Çelik yazdı: Bu yelken bu gemiyi götürmüyor

Beşiktaş maçında fiziken hazır görüntü vermeyen Galatasaray Hatayspor karşısına da fiziksel defektleri bulunan oyuncularla çıktı. Sağ kanatı kullanması beklenen Leo Dubois - Hakim Ziyech değil 105 metreyi kullanmak 50 metreyi kullanabilir mi emin değilim. Bir kenarı tempo yapamayan bir takıma göre yine de iyi bir başlangıç izledik. Zaha - Ziyech’in aynı anda sahada olduğunda oyunu genişletemeyen Galatasaray’da solda Barış Alper’in tercih edilmesi çizginin kullanımını da sağladı ve Hatayspor savunması ister istemez yayıldı, Galatasaraylı oyunculara alan çıktı.

İlk 20 dakikada hem ters toplar hem de kenar akınlarıyla pozisyon üreten Galatasaray’ın baskısından sonuç çıkmadı ve bu fiziksel kalite ile devam edemeyecek baskı temposu yerini rölantiye bıraktı. Her ne kadar bu maç topla yeterlilikleri tartışılsa da Köhn ve Barış Alper’in yanına Torreira’yı eklersek Galatasaray 11’e 11 oynanması gereken ilk 45 dakikayı çok daha eksik kişiyle tamamladı.

Duran toplarda geçen sezon en çok fark yaratan takım olan sarı kırmızılar bu müsabakada da bir çok net şans yaratsa da hiçbiri gole dönüşmedi. Oynayıp yerine ortalarından itibaren ortak olan Hatayspor ikinci yarı başında savunma hatasında öne geçti ve Galatasaray için soğuk ter dakikaları başladı. Icardi’nin penaltısı can simidi olurken Süper Lig’in süper yedeği Batshuayi 3 puan getirmeye devam etti.