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        Haberler Magazin Instagram'a getirilen erişim engeli, dün akşam sona erdi! Ünlüler, Instagram'a koştu - Güncel Magazin Haberleri

        Instagram'a koştular

        Instagram'a getirilen erişim engeli, dün akşam sona erdi. Erişim engelinin kaldırılmasıyla milyonlarca kişi gibi ünlüler de büyük bir sevinç yaşadı. Erişim engelinin kaldırmasının ardından, ünlülerin sevinçlerini yansıttığı paylaşımları bir araya getirdik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:35
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        • 1

          Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, katalog suçlar kapsamında Instagram'a 2 Ağustos'ta erişim engeli getirmişti.
          Türkiye'nin katalog suçlardan duyduğu rahatsızlığın giderilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında yapılan görüşmeler, dün sonuca bağlandı.

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün akşam yaptığı açıklamada; "Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız" dedi.

          Instagram'a getirilen erişim engelinin dün saat 21.30'da kaldırılmasıyla milyonlarca kişi, hesaplarına yeniden ulaştı.

          Birçok kişi erişim engelinin olduğu 9 günlük süreçte çeşitli VPN aracılığıyla hesaplarına ulaşabiliyordu. O kişiler arasında birçok ünlü de vardı.

          Bazı ünlüler, Instagram'ın genel erişime açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        • 2

          Tarkan: Gaziantep'ten merhabalar. Konser vardı. Süper bir konserdi, biraz önce bitti. Şimdi arabadayım, otele doğru gidiyorum. Öğrendim ki ben sahnedeyken Instagram açılmış. Ee gözümüz aydın, nerede kalmıştık?

        • 3

          Demet Akalın: Ee gözümüz aydın.

        • 4

          Derya Uluğ: Deneme 1 - 2... 2'nci foto açılış şerefine.

        • 5

          Berfu Yenenler: Anlık bizim keyif... Seven sevdiğine kavuşsun.

        • 6

          Dilan Telkök: Kavuştuk nihayet ahali.

        • 7

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