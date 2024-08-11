Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, katalog suçlar kapsamında Instagram'a 2 Ağustos'ta erişim engeli getirmişti.

Türkiye'nin katalog suçlardan duyduğu rahatsızlığın giderilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında yapılan görüşmeler, dün sonuca bağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün akşam yaptığı açıklamada; "Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız" dedi.

Instagram'a getirilen erişim engelinin dün saat 21.30'da kaldırılmasıyla milyonlarca kişi, hesaplarına yeniden ulaştı.



Birçok kişi erişim engelinin olduğu 9 günlük süreçte çeşitli VPN aracılığıyla hesaplarına ulaşabiliyordu. O kişiler arasında birçok ünlü de vardı.

Bazı ünlüler, Instagram'ın genel erişime açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.