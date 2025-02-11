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        Haberler Dünya İtalya'da Etna Yanardağı'ndaki lav akışı sürüyor | Dış Haberler

        İtalya'da Etna Yanardağı'ndaki lav akışı sürüyor

        İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da 8 Şubat'ta başlayan lav akışının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:06
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        • 1

          Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'da "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterin güney yamacında cumartesi akşam saatlerinde oluşan çatlaktan lav akıntısı sızmayı sürdürüyor.

        • 2

          İtalyan basınında çıkan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde de volkanın parametrelerinde herhangi bir özel değişiklik kaydedilmediği belirtildi.

        • 3

          Yanardağdaki volkanik faaliyetlerin normal olduğu vurgulanan haberlerde, bu son durumun, Etna'nın halihazırda sürekli aktif bir volkanın normalde yaydığından daha fazla enerji yaymadığının bir işareti olduğu aktarıldı.

        • 4

          Haberlerde, ayrıca lav akıntısının oldukça dar bir hatta ilerlediği ve sadece birkaç yüz metre uzunluğunda olduğu kaydedildi.

        • 5

          Endişe edilecek bir durum olmadığına işaret edilen haberlerde, gelişmelerin yetkililer tarafından dikkatle takip edildiği bildirildi.

        • 6

          Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

        • 7

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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