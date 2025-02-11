İtalya'da Etna Yanardağı'ndaki lav akışı sürüyor
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da 8 Şubat'ta başlayan lav akışının devam ettiği bildirildi.
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Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'da "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterin güney yamacında cumartesi akşam saatlerinde oluşan çatlaktan lav akıntısı sızmayı sürdürüyor.
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İtalyan basınında çıkan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde de volkanın parametrelerinde herhangi bir özel değişiklik kaydedilmediği belirtildi.
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Yanardağdaki volkanik faaliyetlerin normal olduğu vurgulanan haberlerde, bu son durumun, Etna'nın halihazırda sürekli aktif bir volkanın normalde yaydığından daha fazla enerji yaymadığının bir işareti olduğu aktarıldı.
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Haberlerde, ayrıca lav akıntısının oldukça dar bir hatta ilerlediği ve sadece birkaç yüz metre uzunluğunda olduğu kaydedildi.
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Endişe edilecek bir durum olmadığına işaret edilen haberlerde, gelişmelerin yetkililer tarafından dikkatle takip edildiği bildirildi.
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Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.