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        Haberler Gündem Politika CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep | Son dakika haberleri

        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü tüzük kurultayına gidiyor. Kurultayda, cumhurbaşkanı adayı, il başkanları, milletvekili ve belediye başkanlarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekilleri ve belediye başkanlarına dönem sınırı getirilmesi gibi talepler ele alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:30
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        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
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        CHP tüzük kurultayı süreci, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici'nin koordinasyonundaki tüzük komisyonunun çalışmalarıyla devam ediyor. Komisyon, parti teşkilatlarından, üyelerden, hukukçulardan, siyaset bilimcilerden önerileri toplarken, dünyadaki parti tüzüklerini de inceliyor.

        CUMHURBAŞKANI ADAYININ ÖN SEÇİMLE BELİRLENMESİ GÜNDEMDE

        AA muhabirinin parti kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, tüzük kurultayında öne çıkacak gündem maddeleri arasında, cumhurbaşkanı adayı, il başkanları, milletvekili ve belediye başkanlarının ön seçimle belirlenmesi yer alacak. Ayrıca, milletvekilleri ve belediye başkanlarına dönem sınırı getirilmesi de kurultayda değerlendirilecek.

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        Tüzük kurultayında, "üye iradesi" hakim kılınarak genel başkanın, partinin tüm üyeleri tarafından seçilmesi de gündeme gelecek.

        PM ÜYE SAYISI ARTIRILACAK, "EŞİT TEMSİL" İSTENECEK

        Kurultayda masaya yatırılacak diğer bir başlık ise partinin en üst karar organı olan Parti Meclisinin (PM) her ilin büyüklüğüne uygun, en az bir temsilcisinin olduğu yapıya kavuşturularak üye sayısının artırılması olacak.

        CHP tüzük kurultayında, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Genel Başkanlıklarının istediği "eşit temsil" uygulaması da talep edilecek. Kadın, genç ve engellilerin parti organlarındaki ve aday listelerindeki temsilinin arttırılmasını amaçlayan eşit temsil için, "fermuar sistemi" delegelerin takdirine sunulacak.

        TÜZÜK KURULTAYI İLANI GAZETELERCE YAYIMLANDI

        CHP'nin tüzük kurultayı ilanı, 6 Ağustos'ta gazetelerde yayımlandı. İlana göre CHP'nin tüzük kurultayı, 6-7-8 Eylül 2024 tarihlerinde saat 10.00'da, tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için ATO Congresium'da toplanacak.

        Kurultay, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Devamında, Kurultay Başkanlık Kurulu seçilecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel açılış konuşması yapacak.

        Ardından, kurultay tüzük komisyonu ve program komisyonu oluşturulacak. Tüzüğün değiştirilmesi konusunda komisyonca hazırlanan rapor görüşülerek oylanacak. Program, kurultay öncesi yapılacak çalışmaların, hedeflerin ve yöntemlerin görüşülmesiyle devam edecek.

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        #CHP
        #kurultay
        #tüzük kurultayı
        #Son dakika haberler
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