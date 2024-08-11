Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobili ile önünü kestiği ambulansın camını yumruklayan M.E. (56), gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre saldırı anı ambulanstaki çalışan tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, M.E. sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki ambulansın önü, bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen M.E., tehditte bulunarak ambulansın camını yumrukladı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ambulansta bulunan 2 kadın sağlık çalışanı, paniğe kapılarak ağlamaya başladı. Çalışanlardan biri de bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Ambulans sürücüsü A.E.K.'nin farklı güzergahlara gitmesine rağmen M.E., bir süre daha takibi sürdürdü. A.E.K. durumu polise haber verdi.