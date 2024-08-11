Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
Sağlık çalışanlarına yönelik korkunç bir saldırı meydana geldi. Mersin'de yaşanan olayda bir kişi, önünü kestiği ambulansa saldırdı. Bu sırada iki kadın sağlık görevlisi çığlık çığlığa kaldı. Gözaltına alınan şüpheli ise serbest bırakıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobili ile önünü kestiği ambulansın camını yumruklayan M.E. (56), gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre saldırı anı ambulanstaki çalışan tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, M.E. sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki ambulansın önü, bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen M.E., tehditte bulunarak ambulansın camını yumrukladı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Ambulansta bulunan 2 kadın sağlık çalışanı, paniğe kapılarak ağlamaya başladı. Çalışanlardan biri de bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Ambulans sürücüsü A.E.K.'nin farklı güzergahlara gitmesine rağmen M.E., bir süre daha takibi sürdürdü. A.E.K. durumu polise haber verdi.
İFADESİ DE TÜYLER ÜRPERTTİ
M.E. daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak gözden kayboldu. Sağlık çalışanlarının şikayeti sonrası M.E. gözaltına alındı. İfadesinde, "Kalp hastası babam fenalaştığı için çağırdığım ambulans geç geldi. Bu sırada tartışırken hastayı almadan geri döndüler. Geri dönmeleri için otomobilimle takip ettim. Dönmediği için camı yumrukladım, pişmanım" diyen M.E., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.