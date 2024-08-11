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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın, hafif ticari araçtakilerin Ankara'da katıldıkları düğünden İzmir Torbalı'daki evlerine dönerken meydana geldiği öğrenilirken feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:37
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        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
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        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Emniyet şeridinde park halinde bulunan İzmir plakalı kamyona, sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

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        Kaza sonucu hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

        Kazanın, hafif ticari araçta bulunanların Ankara'da katıldıkları düğünden memleketleri olan İzmir'in Torbalı ilçesine dönerken meydana geldiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın meydana geldiği bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

        Feci kazı anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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        Görüntülerde hafif ticari aracın, düz yolda hafif hafif şerit değiştirerek park halindeki kamyona çarpması yer alıyor.

        KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Kazada ölenlerin Ahmet Karataş (40), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Aslıhan Karataş (1) olduğu belirlendi. Hafif ticari aracı kullanan Mahmut Karataş ile araçtaki Murat Karataş (2) ve Babacan Karataş (4) ise kazada ağır yaralandı.

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        #Manisa
        #trafik kazası
        #ölümlü trafik kazası
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