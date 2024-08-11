Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor: Kara Kartal'ın muhtemel 11'i
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle ligdeki ilk maçına Samsun'da çıkıyor. Şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlıların muhtemel 11'i de büyük ölçüde netleşti
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.
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KADRODA BEŞ YENİ İSİM VAR
Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.
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Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.
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Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.
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GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN İLK LİG MAÇI
Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak.
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Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.
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MUHTEMEL 11
MERT
- 9
SVENSSON
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- 10
PAULISTA
- 11
COLLEY
- 12
MASUAKU
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- 13
AL-MUSRATI
- 14
SALİH
- 15
RASHICA
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- 16
RAFA SILVA
- 17
SEMİH
- 18
IMMOBILE
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