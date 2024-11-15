Yunus Emre Divanı'nın Karaman Nüshası müzayedeye çıkıyor

"BU İŞİN MERKEZİNİ İSTANBUL'A GETİRDİĞİMİZDE ESERLER TÜRKİYE'DE KALACAK"

Bayram, Türkiye'de kültürel varlıkların korunmasına yönelik doğru kanuni zemin olursa, sanat piyasasında güvenilir bir ortamın oluşacağı yorumunu yaptı. Türkiye'de eski eser piyasası oluşması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini aktaran Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz şuna çok şahit oluyoruz. Evlerden eser alan antikacı esnafla bağımız olduğu için bize haber geliyor. Esnaf tarafından bir 'Fatih Fermanı' Moda'da bir evden alındı. Aylar sonra aynı eseri Londra'da bir müzayedenin kataloğunda olduğu görüyoruz. Bunu yaşadığımız zaman bizim yüreğimiz cız ediyor. Eseri bir Türk, el altından oraya götürüyor. Eser orada satılıyor. Çoğu zaman da bir Türk satın alıyor ve buraya geri getiriyor. Bu ticari işlemde üretilen katma değer ve bütün kazanç oraya kalmış oluyor. Bu işin merkezini İstanbul'a getirdiğimizde hem eserler hem de buradaki katma değer, oluşan ticari fayda memleketimizde kalacak."