MAÇIN BİLETLERİ 2 MİLYON DOLAR

Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda yapılacak olan dev mücadelenin biletileri 10 bin ile 50 bin dolar arasında değişen fiyatlara satıldı. VIP bilet sahibi olan 2 kişi ringe 1.8 metre mesafe uzaklıktaki bir kabinden mücadeleyi seyredebilecek. Karşılaşmanın VIP biletleri ise 2 milyon dolardan satışa sunuldu. Öte yandan bu bileti alanların boksörlerle tanışabilme şansları da bulunuyor.