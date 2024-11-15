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        Haberler Spor Diğer Boks Mike Tyson Jake Paul maçı saat kaçta hangi kanalda? Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat - Diğer Haberleri

        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat

        Boks dünyasının merakla beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçı, yarın yapılacak. Dev maç öncesi efsane boksör Mike Tyson kendisinden 31 yaş küçük rakibi Jake Paul'u tokatladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:41
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        • 1

          Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşma, yarın yapılacak.

        • 2

          Tyson ile Paul'ün karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, TSİ 04.00'te başlayacak. Mücadele, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak.

        • 3

          Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

        • 4

          DEV MAÇ ÖNCESİ OLAY

          Boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson, seremonik tartım sırasında rakibi Jake Paul’un kışkırtıcı tavırlarına sert bir yanıt verdi. YouTuber’ın meydan okumaları üzerine gerilim tırmanırken, Tyson’ın Paul’a attığı tokat geceye damgasını vurdu. Paul ise bu olaya alaycı bir şekilde karşılık vererek, “Artık bu kişisel! Ölmeli!” dedi.

        • 5

          ABD’nin Irving kentinde gerçekleşen tartım seremonisi sırasında Mike Tyson, “Artık konuşacak bir şey kalmadı” diyerek sahnede kısa bir açıklamada bulundu. Daha sonra, yüzleşme anında rakibine sert bir tokat atarak hızla sahneyi terk etti.

        • 6

          Etkinliğe yalnızca bir boks şortu ve üzerinde adını taşıyan, yüzünün çizimlerinin yer aldığı özel bir ceketle katılan Tyson, dikkatleri üzerine topladı. Tartım sırasında 103,6 kilogram olarak açıklanan efsane boksör, sahnede oldukça sakin bir duruş sergilerken, Jake Paul karşı tarafta farklı bir strateji izledi.

        • 7

          103,1 kilogram gelen Jake Paul ise tartım sırasında sahnede esneme hareketleri yaptıktan sonra Tyson’a doğru emekleyerek ilerledi. Sahneye ayakkabısız olarak çıkan Tyson'un ayağına basan Paul cevabını tokatla aldı. Eski ağır sıklet kralı Mile Tyson, Paul'a sağ eliyle tokat attı.

        • 8

          İkiliyi güvenlik görevlileri ayırdı. Sunucu Ariel Helwani'nin Tyson'a soru sormaya çalıştığı anlarda ise Tyson'dan gelen tek yanıt 'Bitti' oldu.

        • 9

          ÖNCESİNDE ÜÇ MÜSABADA DAHA YAPILACAK

          Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak.

        • 10

          AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.

        • 11

          Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

        • 12

          RİGNLERİN HIRÇIN BOKSÖRÜ MİKE TYSON

          Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor.

        • 13

          Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı.

        • 14

          Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu. Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.

        • 15

          Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi.

        • 16

          Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlandı.

        • 17

          JAKE PAUL, BOKSA 2018'DE BAŞLADI

          YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı. Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.

        • 18

          Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı.

        • 19

          Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.

        • 20

          MAÇIN BİLETLERİ 2 MİLYON DOLAR

          Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda yapılacak olan dev mücadelenin biletileri 10 bin ile 50 bin dolar arasında değişen fiyatlara satıldı. VIP bilet sahibi olan 2 kişi ringe 1.8 metre mesafe uzaklıktaki bir kabinden mücadeleyi seyredebilecek. Karşılaşmanın VIP biletleri ise 2 milyon dolardan satışa sunuldu. Öte yandan bu bileti alanların boksörlerle tanışabilme şansları da bulunuyor.

        • 21
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