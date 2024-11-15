Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, bugün de 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana geldi.

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Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilerde de hissedildi.

RİZE'DE DE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rize'nin Hemşin ilçesinde de saat 12.02'de deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Deprem Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'dan da hissedildi. BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, depremin çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildiğini aktardı. AFAD'dan "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi. BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZLUK YOK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Depremin merkez üssü ve Malatya'da olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, "Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı. MALATYA VE DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de depremin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir." ifadelerine yer verdi.

Habertürk Muhabiri Ferdi Doğan'ın haberine göre, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da depreme ilişkin "39 mahallemiz var. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. İlçe merkezi ya da mahallelerden gelen olumsuz bir durum yok. Deprem sonrası ağır hasarlı olan binaların çoğunluğu yıkıldı, yüzde 15'lik bir kısım kaldı. O binalarla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

REKLAM GÖRÜR: MARAŞ DEPREMLERİ STRES YÜKLEDİ Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depreme ilişkin, 6 Şubat depremlerinin bölgeye stres yüklediğini söyledi. Sarsıntının Çardak ile Malatya Fayı'nın kesişim noktasında yaşandığını ifade eden Görür, "Malatya Fay Zonu’na daha yakın. Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin." dedi.

Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı! Haberi Görüntüle PROF. DR. SÖZBİLİR UYARMIŞTI İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 8 Kasım'da Elazığ'da 5 büyüklüğündeki depreminin ardından yaptığı değerlendirmede, Malatya'nın olduğu 6 ile dikkat çekmiş ve uyarılarda bulunmuştu. Prof. Dr. Sözbilir, "Henüz kırılmayan sismik kaynakların varlığı nedeniyle özellikle Bingöl, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana illerinde depreme hazırlık konusunda acil önlemler alınması gerek, halkın bilinçlendirilmesi de hayati derecede önemli diye düşünüyorum" diye konuşmuştu.