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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Milano’da heyecanlandıran buluşma - Galatasaray Haberleri

        Milano'da heyecanlandıran buluşma

        Milli maç arasında İtalya'ya tatile giden Okan Buruk önceki gün aracı menajer George Gardi ile buluştu; transfer görüşmeleri de yapıldı

        Giriş: 15.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 15.11.2024 - 09:59
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          Galatasaray’da devre arası transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı…

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          Milli maç arasında oğluyla birlikte tatil için İtalya’ya giden Okan Buruk burada da boş durmadı.

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          Okan Buruk iki günlük tatilin ardından, çarşamba günü ünlü aracı menajer George Gardi ile buluştu.

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          Aynı dönemde İtalya’da bulunan Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukcu da bu buluşmaya katıldı.

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          Milano’daki bu zirveyi menajer George Gardi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

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          Victor Osimhen’i transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar yol haritası için Gardi’yle fikir alışverişinde bulundu.

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          Buluşmada ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek bazı oyunculara dair görüşüldüğü öğrenildi.

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