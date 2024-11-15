Milano'da heyecanlandıran buluşma
Milli maç arasında İtalya'ya tatile giden Okan Buruk önceki gün aracı menajer George Gardi ile buluştu; transfer görüşmeleri de yapıldı
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Galatasaray’da devre arası transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı…
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Milli maç arasında oğluyla birlikte tatil için İtalya’ya giden Okan Buruk burada da boş durmadı.
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Okan Buruk iki günlük tatilin ardından, çarşamba günü ünlü aracı menajer George Gardi ile buluştu.
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Aynı dönemde İtalya’da bulunan Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukcu da bu buluşmaya katıldı.
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Milano’daki bu zirveyi menajer George Gardi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
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Victor Osimhen’i transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar yol haritası için Gardi’yle fikir alışverişinde bulundu.
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Buluşmada ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek bazı oyunculara dair görüşüldüğü öğrenildi.