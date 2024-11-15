Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu? Doğal yaşamın dev kuşlarının gizemli davranışının sebebi ne?

DEVEKUŞLARININ İLGİNÇ DAVRANIŞLARI

Devekuşları, dünyanın en büyük ve en ağır kuşları olarak dikkat çekerler. Boyları yedi ile dokuz fit arasında değişirken, ağırlıkları 350 pound’a kadar çıkabilir. Ancak bu devasa kuşların kafaları nispeten küçüktür, bu da onların görünüşlerini ve davranışlarını oldukça ilginç hale getirir.