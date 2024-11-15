Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuncay Çelikkaya (52), 7 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

DHA'daki habere göre yakınlarının polise kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Çelikkaya, 2 gün önce, kırsal Türkgücü ile Çeşmeli mahalleleri arasında, tarlada ölü bulundu.

EVİNDE İHBAR MEKTUBUNA ULAŞILDI

Ölümü şüpheli bulan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çelikkaya'nın evinde arama yapıldı, savcılığa iletilmek üzere bir ihbar mektubu bulundu.

TETİKÇİ İLE PAZARLIĞA ŞAHİT OLMUŞ

İncelenen mektupta Çelikkaya'nın İsa Tanınmış adlı kişinin, İstanbul Beylikdüzü'nde A.Ö. adlı doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve başına bir iş gelmesi halinde de sorumlusunun bu kişi olduğunu yazdığı görüldü.