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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!

        Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 11 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcularından yeterince skor katkısı alamadı. Siyah-beyazlılarda kenardan gelen futbolcular yalnızca 2 gol kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:26
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        • 1

          Trendyol Süper Lig’de geride kalan 12 haftada oynadığı 11 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakip ağları 19 kez sarsarken, filelerinde 10 gole engel olamadı.

        • 3

          Kartal’ın kaydettiği 19 golün 17’sini maçlara 11’de başlayan futbolcular kaydetti.

        • 4

          YEDEK KULÜBESİNDEN KATKI GELMİYOR

          Kadro derinliğinden dert yanan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, devre arası transfer dönemini işaret etti.

        • 5

          Özellikle son haftalarda yaşanan sakatlıkların eklenmesiyle Hollandalı teknik adamın hamle şansı da azaldı.

        • 6

          49 yaşındaki teknik direktör, oyuncu değişikliklerinden beklediği verimi ise alamadı.

        • 7

          Ligde 11 maçta 46 kez oyuna müdahalede bulunan Bronckhorst, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı gördü.

        • 8

          2 GOL DE MUÇİ'DEN

          Siyah-beyazlılarda 3 mücadelede kenardan oyuna dahil olan Arnavut futbolcu Ernest Muçi, söz konusu gollerin 2’sini kaydeden isim oldu.

        • 9

          Takımının iç sahada Antalyaspor’u 4-2 mağlup ettiği müsabakanın 87. dakikasında oyuna giren Muçi, 90+5’te ağları havalandırdı

        • 10

          23 yaşındaki futbolcu, aynı durumda diğer golünü de deplasmanda Galatasaray’a 2-1 kaybedilen maçta attı. 67’de yeşil zemine ayak basan Arnavut oyuncu, 90+4’te siyah-beyazlıların tek golünü kaydetti.

        • 11

          Giovanni van Bronckhorst tarafından 2 karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kullanılan Cher Ndour’un ise 1 asisti var.

        • 12

          20 yaşındaki futbolcu, Tüpraş Stadyumu’nda 4-2 kazanılan Antalyaspor müsabakasının 66. dakikasında Semih Kılıçsoy’un yerine oyuna girmiş, 90+5. dakikada Muçi’nin attığı golün asistini yapmıştı.

        • 13

          Kara Kartal’da, Onur Bulut ve Mustafa Hekimoğlu, ligde 6’şar kezle sonradan oyuna en çok dahil olan futbolcular olurken, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu ile Salih Uçan 4’er, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç ve Jean Onana 3’er, Cher Ndour, Bahtiyar Zaynutdinov, Joao Mario ile Milot Rashica 2’şer, Jackson Muleka, Arthur Masuaku, Can Keleş, Al-Musrati ve Necip Uysal da 1’er defa kulübeden gelerek görev aldı.

        • 14
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