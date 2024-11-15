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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırklareli haberleri! Bir kadın daha... Baltalı vahşet | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!

        Kadın cinayetleri bitmiyor. Kahreden haber bu sefer de Kırklareli'nden geldi. 64 yaşındaki Recep Çetin, tartıştığı 58 yaşındaki eşi Aysel Çetin'i başına baltayla vurarak öldürdü. Çetin olayın ardından polise gidip teslim oldu. Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 08:46 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:32
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        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
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        Kırklareli'ndeki Pınar Mahallesi'nde bir kadın daha vahşice öldürüldü. Dün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne giden Recep Çetin (64), eşini öldürdüğünü ve cesedinin de evde olduğunu itiraf etti.

        BALTA DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

        DHA'daki habere göre bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan Aysel Çetin'in başına aldığı balta darbesiyle öldüğünü belirledi.

        KATİL KOCA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Aysel Çetin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltındaki Recep Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Katil koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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