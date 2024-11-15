Kırklareli haberleri! Bir kadın daha... Baltalı vahşet | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Kırklareli haberleri! Bir kadın daha... Baltalı vahşet | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Kırklareli'ndeki Pınar Mahallesi'nde bir kadın daha vahşice öldürüldü. Dün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne giden Recep Çetin (64), eşini öldürdüğünü ve cesedinin de evde olduğunu itiraf etti.

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BALTA DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ DHA'daki habere göre bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan Aysel Çetin'in başına aldığı balta darbesiyle öldüğünü belirledi.

KATİL KOCA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Aysel Çetin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltındaki Recep Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Katil koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.