BYD Türkiye’de günlük 150 araç satacak

BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
Manisa'da fabrika kurma hazırlıkları devam eden Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de yeni döneminin startını verdi. Yıl sonuna kadar 6 modelin satışına başlayacaklarını bildiren BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Yılın kalan 40 gününde hedefimiz 6 bin otomobil satmak. Önümüzdeki yıllarda pazarda ilk 3'ü hedefliyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı…
Türkiye’de üretim kararı alan Çinli üretici BYD, satışa sunacağı yeni modellerin özelliklerini ve fiyatlarını açıkladı.
Yıl sonuna kadar model sayısını 6’ya çıkarmak isteyen Çinli marka, 2024’ün kalan 40 gününde 6 bin otomobil satmayı hedefliyor.
Bu hedef markanın günde 150 otomobil satacağı anlamına geliyor.
4 MODEL KASIM’DA, 2 MODEL ARALIK’TA GELECEK
Yeni modeller hakkında bilgi veren BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “BYD’nin Türkiye’de yeni dönemini başlatıyoruz. Atto 3 ve Seal U’nun satışı yeniden başlıyor. Bu iki modelin teslimatlarını Kasım ayı sonuna yetiştireceğiz” dedi.
Markanın en küçük modeli Dolphin’in satışına da Kasım ayı sonunda başlayacaklarını kaydeden Ergun, elektrikli sedan model Seal’in de Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Verilen bilgiye göre, Seal’in satışına Aralık ayında başlanması hedefleniyor. Aracın fiyatı da yine Aralık ayında belli olacak.
Öte yandan, Seal U hibritin yanında, modelin yüzde 100 elektrikli seçeneği de satışa sunulacak.
HEDEF İLK 3’E GİRMEK
BYD’nin büyük boy sedan modeli Han’ın da Türkiye’ye getirileceğini yine marka Genel Müdür İsmail Ergun’dan öğreniyoruz.
Türkiye’deki tek Han modelini şuan kendisinin kullandığını ifade eden Ergun, “Bu modelin satışına da Aralık ayı içinde başlayacak olmamız ile birlikte, Türkiye’de toplam 6 model ile faaliyet gösterir hale geleceğiz. Hedefimiz Türkiye’nin en çok satış yapan ilk 3 markasından biri olmak” dedi.
BYD’nin Türkiye’de satışa sunacağı ilk modeller ve fiyatları şu şekilde:
BYD Dolphin: 1.280.000 TL
BYD SEAL U: 1.790.000 TL
BYD SEAL U DM-i: 1.850.000 TL
BYD Atto 3: 1.490.000 TL
‘SATIŞA BAŞLAYABİLECEĞİMİZ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİK’
BYD’nin gelecek hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, markanın merak edilen teşvik belgesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
Fakat, bu konuda net mesajlar veren BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, “Türkiye’de satışa başlayabileceğimiz konusunda bilgilendirildik, hemen akabinde de ithalata başladık. Diğer modellerimizi de ileride Türkiye’de satışa sunacağız” bilgilerini verdi.
İsmail Ergun, Türkiye'de hangi BYD modellerinin üretileceğinin henüz belli olmadığını da vurgulayarak, “Avrupa’da en çok BYD satışı yapılan ülkelerden biri olacağız” dedi.BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun
1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK
BYD, Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi ve diğer sürdürülebilir ulaşım teknolojileri için Ar-Ge merkezi kuracak.
5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanan Manisa’daki tesiste, 2026 sonunda üretime başlaması hedefleniyor.