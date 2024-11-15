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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eski futbolcu Yattara'nın arkadaşıymış! Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!

        İstanbul Beyoğlu'nda, bir fabrikada çalışan 34 yaşındaki Gineli Oumar Kante, ev arkadaşı I.B. tarafından banyo sırası kavgasında bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli I.B. gözaltına alınırken, amatör futbolcu da olan Kante'nin ölüm haberini alan eski futbolcu İbrahim Yattara, Adli Tıp Kurumu'na geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:08
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        Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!
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        İstanbul Kasımpaşa'da bir fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante (34) ve ev arkadaşı Gineli I.B. dün sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere hazırlanıyorlardı. İddiaya göre, banyo sırasında anlaşamayan iki arkadaş tartışmaya başladı.

        BIÇAKLA YARALANDI KURTARILAMADI

        Hayatını kaybeden Gineli Oumar Kante, 34 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Gineli Oumar Kante, 34 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre o sırada I.B., Oumar Kante'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kante, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ESKİ FUTBOLCU YATTARA'NIN ARKADAŞIYMIŞ

        Oumar Kante, bir fabrikada çalışıyordu.
        Oumar Kante, bir fabrikada çalışıyordu.

        Kante'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, arkadaşı olduğu öğrenilen eski futbolcu İbrahim Yattara, Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenaze işlemlerinde yardımcı oldu. Şüpheli I.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

        "SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

        Eski futbolcu İbrahim Yattara, arkadaşının cenazesi için Adli Tıp Kurumuna geldi.
        Eski futbolcu İbrahim Yattara, arkadaşının cenazesi için Adli Tıp Kurumuna geldi.

        İbrahim Yattara, "Söylenecek bir şey yok ben üzülüyorum. Gerçekten fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben Gineliyim. Bir Gineli, bir Gineli'nin hayatını alırsa bunu kabul etmem. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

        'FABRİKADA ÇALIŞIYORDU'

        Öldürülen Oumar Kante’nin arkadaşı, "Çok yakın bir arkadaşım Oumar Kante. Dün sabah işe giderken, ev arkadaşı ile tartıştı. Duşa girerken, ilk o banyo almayı istedi, diğeri ise kendisi istedi. Onun için kavga ettiler. Sonra adam içeri girdi, çantasını alıp işe giderken bıçak aldı öldürdü. Şimdi görmeye geldik. İstanbul’da bir fabrikada çalışıyordu. Çok üzüldük çünkü, gerçekten çok yakın arkadaşımızdı. Gine’den beri çok yakın arkadaştık. Cenaze belli değil, belki Türkiye’de olacak belki Gine’de olacak. Ailesiyle görüşüyoruz, karar verip bakacağız" dedi.

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