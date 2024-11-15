Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!

İstanbul Kasımpaşa'da bir fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante (34) ve ev arkadaşı Gineli I.B. dün sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere hazırlanıyorlardı. İddiaya göre, banyo sırasında anlaşamayan iki arkadaş tartışmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre o sırada I.B., Oumar Kante'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kante, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Eski futbolcu İbrahim Yattara, arkadaşının cenazesi için Adli Tıp Kurumuna geldi.

İbrahim Yattara, "Söylenecek bir şey yok ben üzülüyorum. Gerçekten fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben Gineliyim. Bir Gineli, bir Gineli'nin hayatını alırsa bunu kabul etmem. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

'FABRİKADA ÇALIŞIYORDU'

Öldürülen Oumar Kante’nin arkadaşı, "Çok yakın bir arkadaşım Oumar Kante. Dün sabah işe giderken, ev arkadaşı ile tartıştı. Duşa girerken, ilk o banyo almayı istedi, diğeri ise kendisi istedi. Onun için kavga ettiler. Sonra adam içeri girdi, çantasını alıp işe giderken bıçak aldı öldürdü. Şimdi görmeye geldik. İstanbul’da bir fabrikada çalışıyordu. Çok üzüldük çünkü, gerçekten çok yakın arkadaşımızdı. Gine’den beri çok yakın arkadaştık. Cenaze belli değil, belki Türkiye’de olacak belki Gine’de olacak. Ailesiyle görüşüyoruz, karar verip bakacağız" dedi.