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        Haberler Gündem Güncel 5 durağı pas geçen sürücüsüz metroda panik yaşandı | Son dakika haberleri

        5 durağı pas geçen sürücüsüz metroda panik yaşandı

        İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metro, 5 durağı pas geçti. Bu sırada yolcular panik yaşadı. Metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabilirken, yolcular kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde yürüyerek istasyona varabildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:54
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        Sürücüsüz metroda panik anları
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        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu.

        AA'da yer alan habere göre Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

        DURMASI GEREKEN DURAKLARI PAS GEÇTİ

        Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı. Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

        YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

        Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

        Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor.

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