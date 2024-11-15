Denizli’nin Çivril ilçesinde yürek yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 yaşındaki Asya Değirmenci, arkadaşlarıyla dedesinin evinin bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada üzerine demir kapı düştü.

AA'da yer alan habere göre düşen kapının altında kalan minik kızı gören arkadaşlarının yardım çığlıkları üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen minik kız yaşamını kaybetti. Asya Değirmenci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

İHA'da yer alan habere göre öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, babası Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli olan Asya için taziye mesajı yayımladı. Başkan Çavuşoğlu’nun mesajında, “Çalışma arkadaşımız Ramazan Değirmenci’nin kızı Asya Değirmenci’nin talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olayda hayatını kaybeden kız çocuğunun, otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazına müteakip Hilal Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.