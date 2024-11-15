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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki Asya Değirmenci hayatını kaybetti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki Asya hayatını kaybetti!

        Denizli'de, bir evin bahçesinde üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki Asya Değirmenci, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberle küçük kız çocuğunun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:53
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        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
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        Denizli’nin Çivril ilçesinde yürek yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 yaşındaki Asya Değirmenci, arkadaşlarıyla dedesinin evinin bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada üzerine demir kapı düştü.

        112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER

        AA'da yer alan habere göre düşen kapının altında kalan minik kızı gören arkadaşlarının yardım çığlıkları üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        Kapının altından çıkarılan Asya Değirmenci, sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Çivril Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan Asya Değirmenci kent merkezindeki Pamukkale Üniversite Hastanesine nakledildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen minik kız yaşamını kaybetti. Asya Değirmenci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

        İHA'da yer alan habere göre öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, babası Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli olan Asya için taziye mesajı yayımladı. Başkan Çavuşoğlu’nun mesajında, “Çalışma arkadaşımız Ramazan Değirmenci’nin kızı Asya Değirmenci’nin talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Olayda hayatını kaybeden kız çocuğunun, otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazına müteakip Hilal Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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        #Denizli
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