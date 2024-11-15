TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

TCMB, Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, bu anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşti.

TCMB GEÇEN HAFTA YÜZDE 44’E YÜKSELTTİ

Geçtiğimiz hafta, yılın son enflasyon raporunu yayımlayan TCMB de bir önceki raporda yüzde 38 olan 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 44’e yükseltmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan yüzde 38 enflasyona 3 aylık sapmayla mart ayında ulaşılmasını beklediklerini açıklamıştı.