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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den uyarı: 5 bölgede sağanak | HAVA DURUMU | Son dakika haberleri

        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. 4 kent içinse şiddetli sağanak bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 07:24 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:05
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        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        4 KENT İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

        Bugün 5 bölgede sağanak beklenirken; yağışların; Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI BATIDA AZALIYOR

        Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den yapılan son bilgilendirmeye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

        ANKARA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

        İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        BURSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        A.KARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

        DENİZLİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

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        MANİSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        HATAY: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

        MERSİN: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

        KAYSERİ: 19, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

        BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        KASTAMONU: 12, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

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        ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

        AMASYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

        TOKAT: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

        TRABZON: 17, Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu.

        ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu.

        KARS: 9, Parçalı ve az bulutlu.

        MALATYA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

        VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu.

        DİYARBAKIR: 19, Parçalı ve az bulutlu.

        GAZİANTEP: 20, Parçalı ve az bulutlu.

        SİİRT: 17, Parçalı ve az bulutlu.

        ŞANLIURFA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

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