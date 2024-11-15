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        Haberler Dünya ABD seçimlerinden sonra bir ayrılık daha: St. Pauli kulübü X'i bıraktı | Dış Haberler

        ABD seçimlerinden sonra bir ayrılık daha: St. Pauli kulübü X'i bıraktı

        Alman Bundesliga kulübü St Pauli, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya uygulaması X'ten çekildiğini duyurdu. Kulüp, sosyal medya platformunun Alman siyasetini etkileyebilecek bir 'nefret körükleyicisi' haline geldiğini söyledi. St. Pauli ve Guardian başta olmak üzere birçok kuruluş, platformdan ayrılma kararı alırken; Birleşik Krallık merkezli sivil toplum kuruluşu Health Poverty Action, kamuoyunu "X-odus" kampanyasına katılmaya, uygulamayı bırakmaya davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:54
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        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
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        ABD Başkanlık Seçimleri'ni Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından bazı kurumlar, Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya uygulaması X'ten çekildiklerini duyurdu.

        Bu kurumlardan biri, sol görüşlü taraftarlara sahip olan Almanya Bundesliga ekiplerinden St. Pauli.

        Çekilme gerekçelerini açıklayan kulüp, X'in milyarder sahibi Elon Musk'ın uygulamayı, 'Alman parlamento seçim kampanyasını etkileyebilecek bir nefret körükleyicisine' dönüştürdüğünü söyledi.

        St Pauli'nin resmi açıklaması şu şekilde:

        "Musk, Twitter'ı ele geçirdiğinden beri platformu bir nefret makinesine dönüştürdü. Irkçılık ve komplo teorilerinin kontrol edilmeden yayılmasına izin veriliyor. Hakaret ve tehditler nadiren yaptırıma tabi tutuluyor ve ifade özgürlüğü olarak satılıyor. Hesap artık kullanılmayacak, ancak son 11 yılın içeriği, çağdaş tarihi değeri göz önünde bulundurularak çevrimiçi kalacaktır."

        Guardian da bırakmıştı

        Kulübün kararı, İngiliz The Guardian gazetesinin X'teki paylaşımlarını durduracağını açıklamasından bir gün sonra geldi.

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        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
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        İspanyol La Vanguardia gazetesi de aynı kararı alarak X'in dezenformasyon ve komplo teorileri için bir 'yankı odası' haline geldiğini ve hesaplarını askıya alacaklarını açıkladı.

        Birçok ünlü isim X'i bıraktı

        Oscar ödüllü aktris Jamie Lee Curtis, Instagram hesabında X hesabının devre dışı bırakıldığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı:

        "Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için bana huzur ver. Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret. Ve aradaki farkı bilmek için bilgelik ver."

        Haber sunucusu Don Lemon, X'ten ayrıldığını duyurdu.

        Lemon, paylaştığı Instagram videosunda "Bunca yıl boyunca Twitter'da ve ardından X'te hepinizle bağlantı kurmayı sevdim, ancak platformdan ayrılma zamanım geldi. Bir zamanlar buranın dürüst tartışma, şeffaflık ve ifade özgürlüğü için bir yer olduğuna inanıyordum ama artık bu amaca hizmet etmediğini hissediyorum."

        Dünyanın en büyük film festivallerinden biri olan Berlin Film Festivali de 15 yılın ardından artık X'te yayın yapmayacak.

        "Berlinale 31 Aralık 2024'te X'e veda etmeye karar verdi. Bunca yıldır bizi burada takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Berlinale ile ilgili her şeyle Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ve web sitemiz üzerinden bağlantıda kalın. Orada görüşmek üzere! #Berlinale"

        "X-odus" kampanyası

        Health Poverty Action CEO'su aktivist Martin Drewry, kamuoyunu X'i kullanmayı bırakmaya çağırdı. "X-odus" kampanyasıyla çağrısını yayan Drewy, "Küresel bir adalet örgütü olarak, daha iyi bir dünya için çalışan herkesin Twitter/X'in gücünü ve etkisini sürdürmeyi bırakması için kampanya yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

        X'te bulunan herkesin Elon Musk'a bir ayrıcalık alanı açtığını, servetini ve gücünü sürdürmesine yol açtığını söyleyen Drewry, şunları kaleme aldı:

        "Bir zamanlar gerçek bir kamusal söylem alanı olan Twitter/X artık nefreti ve bölünmeyi körüklüyor. Küresel adaletle ilgilenen tüm kuruluşları ve kamuya mal olmuş kişileri X-odus'a katılmaya davet ediyoruz."

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