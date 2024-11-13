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        Haberler Dünya Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi The Guardian, X'i bıraktı | Dış Haberler

        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi The Guardian, X'i bıraktı

        Birleşik Krallık'ın en köklü ve önde gelen gazetelerinden The Guardian, Donald Trump destekçisi milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X adlı sosyal medya platformunda artık paylaşım yapmayacağını duyurdu. Gazete, bu platformda bulunmanın 'faydadan çok zarar getirdiğini' vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:26
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        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
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        The Guardian, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te artık içerik yayınlamayacağını duyurdu.

        Kararı okuyucularına bir duyuru ile veren haber kuruluşu, eskiden Twitter olarak adlandırılan platformda bulunmanın zararlarının artık olumlu yanlarından daha ağır bastığını düşündüğünü belirterek, platformda genellikle rahatsız edici içeriklerin bulunduğunu belirtti.

        Guardian'dan yapılan açıklamada, "Okuyucularımıza artık X sosyal medya sitesindeki resmi Guardian editoryal hesaplarında paylaşım yapmayacağımızı bildirmek istedik" denildi.

        Guardian'ın X'te yaklaşık 27 milyon takipçisi olan 80'den fazla hesabı bulunuyor.

        Guardian, platformda uzun süredir endişe duyduğu içeriklerin aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçılık içerdiğini vurgularken, sitenin ABD Başkanlık Seçimleriyle ilgili yayınlarının kararlarını netleştirdiğini de ekledi:

        "Aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçılık da dahil olmak üzere platformda tanıtılan veya bulunan genellikle rahatsız edici içerikler göz önüne alındığında, bu bir süredir düşündüğümüz bir şeydi. X zehirli bir medya platformu ve sahibi Elon Musk siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanıyor.

        Sosyal medya haber kuruluşları için önemli bir araç olabilir ve yeni kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilir, ancak bu noktada X artık çalışmalarımızı tanıtmada azalan bir rol oynuyor. Gazeteciliğimiz web sitemizde herkese açık ve ulaşılabilir durumda; insanların sitemize girmelerini ve çalışmalarımızı orada desteklemelerini tercih ederiz."

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