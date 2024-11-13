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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha | Son dakika haberleri

        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!

        Muğla'nın, Bodrum ilçesinde borç meselesi yüzünden husumetli olduğu, ağabeyi 49 yaşındaki Hakan Sekmen'in işlettiği marketi benzin döküp ateşe vererek ölümüne neden olan 47 yaşındaki Erkan Sekmen tedavi altına alınmıştı. Sekmen de bugün tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:59
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        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
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        Muğla'da tüyler ürperten olay, 11 Kasım'da, saat 23.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir markette meydana geldi.

        BENZİNLE AĞABEYİNİN DÜKKANINA GİTTİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, inşaat işi yapan Erkan Sekmen (47) elindeki benzin bidonuyla borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı işi yapan ve market de işleten ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) dükkanına geldi.

        BORÇ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

        Market içerisinde ağabey ile kardeş arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Sekmen markette ofis ve ev olarak kullanılan odayı benzin dökerek ateşe verdi. Alevler bir anda yayıldı.

        6 KİŞİ YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda, Hakan Sekmen ile oğulları Y.H. (15) ve Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44) ve market çalışanı Samet Uğurlu (24) ile yangını çıkaran Erkan Sekmen yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        ÖNCE AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

        Ağabey, 49 yaşındaki Hakan Sekmen, marketiyle birlikte kardeşi tarafından ateşe verilmişti.
        Ağabey, 49 yaşındaki Hakan Sekmen, marketiyle birlikte kardeşi tarafından ateşe verilmişti.

        Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır derecede yanıklar meydana gelen Hakan Sekmen, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hakan Sekmen'in bugün memleketi Ordu'da ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.

        KARDEŞİ DE SABAH YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kardeşi Erkan Sekmen de bugün tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Y.H. Sekmen, kardeşi Yiğit Eren Sekmen, Samet Uğurlu ve Özlem Şahin'in tedavisinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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        #Muğla
        #BODRUM
        #Son dakika haberler
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