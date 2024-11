Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor

Bayrampaşa'da Fadıl Akgündüz tarafından 2010 yılında devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Caprice Gold İflas masası tarafından satışa çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre 30 dönüm arazi üzerindeki, 150 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 katlı bina için 350 milyon dolar isteniyor. Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, "Hastane olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Yurt olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Her şeye uygun burası. 350 milyon dolar istiyoruz." dedi.

"350 MİLYON DOLAR İSTİYORUZ"

Metehanoğlu binanın satılmasını beklediklerini dile getirerek "Özellikle Cumhurbaşkanımızdan, devleti yönetenlerden, bakanlardan özellikle istirham ediyoruz. Bir an evvel bizimle ilgilensinler. Gerekli ne varsa, yurt olarak düşünürlerse yardımcı oluruz, hastane olarak düşünürlerse yardımcı oluruz. Mağdurlar olarak biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. 28 bin mağduru var ama müracaat eden bize 3 bin kişi. Şu anda 8-9 milyar alacak çıkmış oldu. 350 milyon dolar istiyoruz. Bu para talebe göre olacak. Şu anda mevcut 9,5 milyar olursa o şekilde kesinleştirmiş olacağız. Belediye başkanıyla görüştük, herhangi bir sorun olmayacak. 'Gerekli yardımları mağdurlara yaparız' dedi. 3 tane ruhsatı var, rezidans ruhsatlı, otel ruhsatlı. Dardayız, bunalımdayız, sıkıntıdayız. Bir an evvel yetkililerden haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.