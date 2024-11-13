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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de 'stratejik rezerv' beklentisi - Kripto Para Haberleri

        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi

        ABD'de Donald Trump'ın Başkan seçilmesi ve Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde etmesiyle kripto paralarda adeta bir bayram havası estirdi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Cumhuriyetçiler tarafından 3.5 ay önce Senato'ya sunulan ancak Demokratlar tarafından engellenen 'Bitcoin Yasası'na ilişkin beklentiler. Söz konusu yasa ABD'nin Bitcoin'i stratejik rezerv olarak kabul etmesini ve rezervlere 5 yıl içerisinde 1 milyon adet Bitcoin eklenmesini öngörüyor. ABD'de devletin elinde şu anda 207 bin adet Bitcoin bulunuyor. Bitcoin Yasası kabul edilir ve bunlar Hazine'ye katarılırsa ABD önümüzdeki 2025-2030 aralığında toplamda 793 bin adet Bitcoin alımı gerçekleştirecek. Bu, bugünkü değeriyle 69 milyar dolarlık bir alım yapılması anlamına geliyor. Tabii uzmanlar ABD'nin söz konusu yasayı kabul etmesi ve alımlara başlaması durumunda Bitcoin'de yeni zirveler gelmesini öngörüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:01
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        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
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        ABD'de Donald Trump'ın Başkanlık seçiminden zaferle ayrılması kripto para piyasalarında büyük bir ralliyi tetikledi. Seçimler önce 67.300 dolar civarında seyreden Bitcoin dün 89 bin 915 doları gördü.

        Bir haftada yaşanan yüzde 30'un üzerindeki bu yükselişte Trump'ın 'kripto para dostu' aday olarak öne çıkmasıydı. Trump, temmuz ayında katıldığı Bitcoin konferansında ABD'yi 'dünyanın kripto para merkezi ve Bitcoin süper gücü' haline getireceğini söyledi. ABD'nin eski ve yeni seçilen Başkanı konuşmasında bunun yanında sektörün uygulamaya çalıştığı regülasyonlar, sıkı denetimler ve Bitcoin ETF'lerini geç onaylaması sebebiyle sevmediği bir isim olan SEC Başkanı Gary Gensler'i kovacağını belirtti.

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        Trump'ın konuşması sektör temsilcileri ve kripto para yatırımcıları tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise ABD devletinin elinde olan Bitcoinleri satmayacağını, hatta daha fazla alım yapacağını söylemesi oldu.

        YASA TEKLİFİ VERİLMİŞTİ

        Trump'ın bu vaadini gerçekleştirmesinin yolu 'Bitcoin Yasasını' onaylamasından geçiyor. Trump'ın 27 Temmuz'da yaptığı konuşmadan sadece 4 gün sonra Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis Bitcoin Yasası olarak bilinen 'Ulusal Düzeyde Optimize Edilmiş Yatırımla İnovasyon, Teknoloji ve Rekabet Gücünü Artırma Yasası' teklifini Senato'ya sundu.

        ABD Hazinesi'nin Bitcoin'i stratejik rezerv olarak tutmasını öngören teklife göre Hazine her yıl 5 yıllık bir zaman diliminde elindeki Bitcoin sayısını 1 milyon adede çıkaracak ve 20 yıl boyunca bu Bitcoinleri satmayacaktı.

        ABD'de devlet şu anda elinde 207 bin adet Bitcoin bulunduruyor. Bunların çoğu kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi çeşitli soruşturmalar kapsamında el konulmuş varlıklar. Bitcoinlerin hazineye aktarılması durumunda Bitcoin Yasası; 5 yılda ABD tarafından 793 bin adet Bitcoin alınmasını öngörüyor. Bu, bugünkü değeriyle yaklaşık 69 milyar dolarlık alım anlamına geliyor. Tabii ABD'nin bu alımları yapmaya başlaması durumunda Bitcoin'in değeri bugünkünden çok daha yüksek bir seviyeye de ulaşabilir.

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        'KRİPTO DÜŞMANI' SENATÖR KOLTUĞUNU BLOCKCHAIN ŞİRKETİ SAHİBİNE KAYBETTİ

        Kripto para piyasalarında ağustos ayında büyük heyecan uyandıran söz konusu teklif Senato Bankacılık Komisyonu'na aktarıldı. Ancak Bankacılık Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Sherrod Brown, yasanın komisyonda oylanmasına engel oldu. Ohio Senatörü Brown'ın yasayı engelleme kararı seçimlerde kendisini pahalıya mal olmuşa benziyor. Başkanlık seçimiyle beraber Ohio eyaleti geçen hafta Senato seçimleri için de sandık başındaydı. Brown seçimde koltuğunu Cumhuriyetçi aday Bernie Moreno'ya kaptırdı. Bu yarışı ilginç kılan Cumhuriyetçilerin 'kripto karşıtı' Brown'a karşı blockchain firması Ownum'un sahibi Moreno'yu aday göstermesi olmuştu. Yani kripto paralar Ohio'daki seçimin ana gündem maddesi oldu. Kripto para odaklı lobi fonları Demokrat Brown'ı hedef alan reklamlara seçim döneminde yaklaşık 40 milyon dolar harcadı. Sonuç olarak 1975'ten bu yana aralıksız bir şekilde Temsilciler Meclisi üyesi ve Senatör olarak siyaset yapan Brown ilk kez bir seçimden mağlubiyetle ayrıldı.

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        Cumhuriyetçiliğin hem başkanlığı hem de Senato'da çoğunluğu kazanmasıyla artık Bitcoin Yasası'nın 2025'te onaylanması bekleniyor. Yasanın şu anki haliyle onaylanması Bitcoin'in altın gibi bir rezerv varlığına dönüşmesi anlamına geliyor. Bunun yanında uzmanlar ABD'de atılan bu adımın diğer ülkeler için de örnek teşkil edeceğine dikkat çekiyor.

        "DEĞERİNİ YENİ ZİRVELERE TAŞIYABİLİR"

        Dijital varlık yatırım firması CoinShares yasayla ilgili yayımladığı değerlendirmede 1 milyon Bitcoin'in toplam arzın yaklaşık yüzde 5'ine denk geldiğini belirterek "Eğer kabul edilirse, Bitcoin Yasası, Bitcoin'e yönelik kurumsal ve devletlerin ilgisini önemli ölçüde artırabilir. Bu da Bitcoin'in büyümesini hızlandırarak değerini yeni zirvelere taşıyabilir" ifadelerini kullandı.

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