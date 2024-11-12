Afyonkarahisar'da babasının kullandığı TIR'a arkadan çarpan TIR sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da bir büyük aile dramı yaşandı. Babasının kullandığı TIR'a arkadan çarpan oğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Emir A'nın (22) kullandığı TIR Çay-Bolvadin kara yolu Kavakdibi mevkisinde babası Mahmut A'nın (54) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
ARAÇ İÇERİSİNE SIKIŞTI
Kazada ağır yaralanan Emir A, araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.