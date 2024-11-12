Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da babasının kullandığı TIR'a arkadan çarpan TIR sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da babasının kullandığı TIR'a arkadan çarpan TIR sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da bir büyük aile dramı yaşandı. Babasının kullandığı TIR'a arkadan çarpan oğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

        Emir A'nın (22) kullandığı TIR Çay-Bolvadin kara yolu Kavakdibi mevkisinde babası Mahmut A'nın (54) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        ARAÇ İÇERİSİNE SIKIŞTI

        Kazada ağır yaralanan Emir A, araç içerisinde sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Habertürk Anasayfa