A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için Roma iddiası!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, kötü gidişat sonrası teknik direktör Ivan Juric ile yollarını resmen ayırdı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Hırvat teknik adamla yol ayrımına giden İtalyan temsilcisi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı gündemine aldı.

"İDDİALAR GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç, gündeme gelen bu iddialarla ilgili son bilgileri verdi. TFF kaynaklarına ulaşan Genç, "İtalyan basını kaynaklı haberler bugün çok konuşuldu. Montella'nın Roma'ya gideceğine dair haberler çıktı, hatta serbest kalma bedelini ödeyip takımın başına geçireceğine dair iddialar vardı. TFF kaynaklarıyla konuştuğumuzda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilgisine ulaştık. Hem federasyonun hem de Montella'nın ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığı vurgulandı." ifadelerini kullandı.