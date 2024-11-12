Yasin Özcan ve Eren Dinkçi A Milli Takım'a çağrıldı!

UEFA Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkçi ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Kasımpaşa'nın başarılı savunma oyuncusu oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Yasin Özcan ikinci kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Genç futbolcu daha önce A Milliler'in Polonya ile oynadığı hazırlık maçının aday kadrosuna çağrılırken, o karşılaşmada süre alamamıştı.

KASIMPAŞA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU

Süper Lig'de geniş kadrosunda toplam 31 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın takım olarak piyasa değeri 29.3 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt) Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak takımının zirvesinde bulunuyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Takımının en değerlisi olan Yasin Özcan'ı 3.9 milyon euro'luk değeriyle Antonio Barak takip ediyor.

YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 33. SIRADA

20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 33. sırada yer alıyor. 4.5 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi 5 büyük ligde forma giyen futbolcuları da sollamış durumda. Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery ve Real Madrid forması giyen Endrick bulunuyor.