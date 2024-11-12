İzmir'in Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetmişti.

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ANNE İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ Anne, Melisa Sinem Akcan. (Fotoğraflar: İHA) AA'da yer alan habere göre çocuklarının babasının cezaevinde olduğu belirtilirken olay sırasında dışarda olan anne Melisa Sinem Akcan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

KOMŞULARI DEHŞETİ ANLATTI Aras Bulut Akcan. Ailenin komşusu Soner Şahin (33), yaşanan dehşeti anlattı. Komşu Soner Şahin, yaşanan faciayı anlattı. Yangının 19.30'da çıktığını ve çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, "(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı.

"DUMANDAN ZEHİRLENMİŞLER, 1 ÇOCUKTA YANIKLAR VARDI" Nefes ve Aras bebek hayatlarını kaybetti. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı." dedi.

"ALIŞVERİŞ İÇİN EVDEN AYRILMIŞ" Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını öğrendiklerinin ifade etti.

"PVC KAPININ KOLUNU ÇIKARTIYORMUŞ" Baba Hakan Akcan ve Nefes bebek. Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı" diye konuştu.

"BİR AY ÖNCE DE EVİN YANINDA YANGIN ÇIKMIŞ" Şahin, 1 ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, "Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü" ifadelerini kullandı.

EVDE YATACAK YER YOKMUŞ Annenin babaannesi Ayşe Açar, 5 çocuğunun 5'inin de ölmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ellerinden bir şey gelmediğini ifade eden Açar, en son 1 ay kadar önce görüştüklerini, eve zaman zaman ziyarete geldiklerini ancak yatacak yer olmadığı için kalmadıklarını kaydetti.

"KENDİLERİNİ BİLMEDEN GİTTİLER" Açar, "Kendilerini bilmeden gittiler. Biz geldiğimizde kucağımızdan inmezlerdi" dedi. Hatice Tosça ise yangının çıktığı evin yanında oğlunun iş yeri olduğunu söyledi.

"ZEHİRLENEREK ÖLDÜLER" Oğlunun iş yerinden ayrıldıktan sonra yangının çıktığını anlatan Tosça, "30 dakika sonra telefon geldi. Oğlum, 'Anne Hakan'ın çocukları zehirlenerek öldü' dedi. Aileyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARI BULUNDU Ekiplerin yangının çıktığı evdeki incelemeleri sürüyor. Yangının söndürüldüğü evin bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailenin bakımını üstlendiği bir köpeğin bulunduğu görüldü.

İŞTE ANNENİN İLK İFADESİ Olayın ardından fenalaştığı için Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Melisa Sinem Akcan'ın tedavisi tamamlandı. Anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için 15-20 dakikalığına evden ayrıldığını, döndüğünde ise yangının çıktığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.

"HEPSİ ÜST ÜSTE ÖLMÜŞ" İHA'da yer alan habere göre komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, “Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler” dedi.

AİLE SED PROGRAMINDAN YARARLANIYORMUŞ DHA'daki habere göre ölen 5 çocuğun ailesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) programından yararlandığı ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Akcan ailesi düzenli desteklerin yanı sıra, ilave desteklerle birlikte ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira destek ödemesi aldı.

"DEVLET HİMAYESİNE ALALIM" TEKLİFİ YAPILMIŞ Bakanlık ekipleri, bu yıl içinde Akcan ailesinin evine 18 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra, kardeşlerin devlet himayesine alınması teklif edildi; ancak aile bunu kabul etmedi. Bu nedenle çocuklar, SED programı kapsamında ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildi.

DAYISI, NEFES'İN SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI DHA'daki habere göre 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın kardeşi Evren Acar, olayın ardından sosyal medya hesabından yeğeni Nefes Akcan'ın son fotoğrafını paylaşıp, "Nefesim, prensesim, dayısının bir tanesi, nurlar içinde uyu. Melek oldun sen" dedi.

5 KARDEŞİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI Öte yandan 5 kardeşin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı. Cenazeler, amcaları marangoz Hasan Akcan (47) ve Selçuk Devlet Hastanesi'nde çalışan Hüseyin Akcan (48) tarafından alındı. Baba Hakan Akcan'ın da cezaevinden izinli çıkıp, cenazeye katılacağı öğrenildi. Cenazeler, Selçuk Tahsin Ağa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Acarlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek. GÖZYAŞLARI SEL OLDU Öte yandan yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeş, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kardeşlerin tabutları yan yana konulurken, cenaze namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını söyleyerek helallik aldırmayacağını söyledi. BABA CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ İHA'da yer alan habere göre 5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii’nde ikindi namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu. Hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamazken, cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan, jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı. Baba Akcan, ellerindeki kelepçeler çözülerek, cenaze namazını gözyaşları içerisinde kıldı. Cenaze namazına Selçuklu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını söyleyerek helallik aldırmadı. Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi. Öte yandan, hastanede bulunan ve gözaltında olan anne Melisa Akcan'ın ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.