O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitti! Benzinlik çalışanı aracı pompaya itekledi!
Bursa'da, 23 yaşındaki Alpaslan K., bir AVM'de çaldığı otomobille giderken yakıtı bitti. Akaryakıt istasyonu çalışanının, çalıntı otomobili benzin pompasına iteklediği anlar kameraya yansıdı
Bursa'da, bir alışveriş merkezinin açık otoparkına otomobilini park eden sürücü, geri geldiğinde aracı yerinde bulamayınca polisi arayıp yardım istedi.
KAMERALARDAN ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
AA'da yer alan habere göre güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Alpaslan K. (23) olduğunu belirledi.
YAKITI BİTTİ BENZİN İSTASYONUNA GİRDİ
Araştırmalarda, Alpaslan K'nin çaldığı araçla seyir halindeyken bir süre sonra yakıtın bittiği, akaryakıt istasyonuna girdikten sonra yanında para olmadığı için arkadaşını çağırdığı anlaşıldı.
ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Alpaslan K'yi saklandığı adreste gözaltına alan polis, bu kişinin çaldığı otomobili arkadaşına verdiğini itiraf etmesi üzerine söz konusu aracı bularak sahibine teslim etti.
OTOMOBİL HIRSIZI TUTUKLANDI
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Alpaslan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Arkadaşı ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Alpaslan K'nin otoparktaki otomobilin yanına yürüyerek geldiği ve bir süre sonra aracı çalarak uzaklaştığı görülüyor.
ÇALIŞANLAR ÇALINAN ARACI BENZİNLİĞE İTEKLEDİ
Başka bir güvenlik kamerası ise otomobilin yakıtının bitmesi üzerine, Alpaslan K'nin yardım istemesinin ardından akaryakıt istasyonu çalışanlarının aracı iterek pompaya yanaştırmasını kaydetti.