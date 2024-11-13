Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
İşçi ve işverenin gözü asgari ücrete yapılacak zamda... Kritik sürece yaklaşılırken asgari ücretin 2013'ten itibaren dolar ve Cumhuriyet Altını bazındaki seyrini inceledik. Dolar cinsinden bu sürecin zirvesi yaşanırken, altın bazında zirve uzakta kaldı. Detaylar haberimizde...
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kamuoyunda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yapılacak artışın ardından hem işçi hem işveren tarafının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Aralık 2013'ten bu yana bakıldığında dolar bazında asgari ücret zirvede bulunurken, Cumhuriyet Altını bazında ise zirveye uzak durumda.
Aralık 2013'te 377 dolar olan net asgari ücret, sonraki yıllarda dalgalı bir seyirle 300 dolar seviyelerinde hareket etti. 2021'de kurdaki artışın etkisiyle 218 dolara kadar düşen asgari ücret, Aralık 2023'te 388 doları gören asgari ücret, 2024'te ilk kez 400 dolar bandını aşarak 497 doları buldu.
İşveren açısından da benzer bir seyir izlendi. 2013'ten 2021'e kadar 500-600 dolar bandında giden maliyet, 2021'de 338 dolara kadar düştü. 2023'te 559 dolara çıkan maliyet, 2024'te 716 dolarla en yüksek rakama ulaştı.
Cumhuriyet Altını bazında bakıldığında ise 2013-2016 arasında 1,5 birim dolaylarında giden ücret, 2017'den itibaren aşağı gitmeye başladı. 2021'de 0,51 Cumhuriyet Altını'na kadar gerileyen ücret, 2022'de 0,74 birim, 2023'te 0,83 birime ulaştı. Ekim 2024'te 0,79 Cumhuriyet Altını'na geriledi. 2014'te 1,51 Cumhuriyet Altını ile zirveyi gören asgari ücret, zirveden yüzde 47,7 aşağıda bulunuyor.
Yeni asgari ücretin dolar ve Cumhuriyet Altını bazında hangi seviyeye geleceği merak konusu.