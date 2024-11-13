Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kamuoyunda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yapılacak artışın ardından hem işçi hem işveren tarafının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Aralık 2013'ten bu yana bakıldığında dolar bazında asgari ücret zirvede bulunurken, Cumhuriyet Altını bazında ise zirveye uzak durumda.

Net asgari ücret Dolar cinsinden net asgari ücret Cumhuriyet altını cinsinden net asgari ücret Asgari ücretin işverene maliyeti Dolar cinsinden işverene maliyet 2013 Aralık 804 377 1,44 1,241 582 2014 Aralık 891 384 1,51 1,389 599 2015 Aralık 1,001 344 1,48 1,560 537 2016 Aralık 1,301 368 1,49 2,018 571 2017 Aralık 1,404 368 1,29 2,177 571 2018 Aralık 1,603 305 1,07 2,486 473 2019 Aralık 2,021 340 1,05 3,134 528 2020 Aralık 2,325 317 0,73 3,605 491 2021 Aralık 2,826 218 0,51 4,382 338 2022 Aralık 5,500 294 0,74 7,927 424 2023 Aralık 11,402 388 0,83 16,433 559 2024 Ekim 17,002 497 0,79 24,503 716

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Aralık 2013'te 377 dolar olan net asgari ücret, sonraki yıllarda dalgalı bir seyirle 300 dolar seviyelerinde hareket etti. 2021'de kurdaki artışın etkisiyle 218 dolara kadar düşen asgari ücret, Aralık 2023'te 388 doları gören asgari ücret, 2024'te ilk kez 400 dolar bandını aşarak 497 doları buldu.

İşveren açısından da benzer bir seyir izlendi. 2013'ten 2021'e kadar 500-600 dolar bandında giden maliyet, 2021'de 338 dolara kadar düştü. 2023'te 559 dolara çıkan maliyet, 2024'te 716 dolarla en yüksek rakama ulaştı. Cumhuriyet Altını bazında bakıldığında ise 2013-2016 arasında 1,5 birim dolaylarında giden ücret, 2017'den itibaren aşağı gitmeye başladı. 2021'de 0,51 Cumhuriyet Altını'na kadar gerileyen ücret, 2022'de 0,74 birim, 2023'te 0,83 birime ulaştı. Ekim 2024'te 0,79 Cumhuriyet Altını'na geriledi. 2014'te 1,51 Cumhuriyet Altını ile zirveyi gören asgari ücret, zirveden yüzde 47,7 aşağıda bulunuyor.

Yeni asgari ücretin dolar ve Cumhuriyet Altını bazında hangi seviyeye geleceği merak konusu.